Politique monétaire La BNS remanie ses prévisions de croissance et d'inflation

ATS

11.12.2025 - 10:00

La Banque nationale suisse (BNS) affine dans le haut de la précédente fourchette sa prévision de croissance pour l'année qui s'achève. L'institut d'émission revoit dans la foulée ses projections d'inflation à la baisse pour l'année prochaine et la suivante.

S'agissant de l'inflation, la pression à moyen terme n'a guère changé depuis septembre, observe la BNS (archives).
S'agissant de l'inflation, la pression à moyen terme n'a guère changé depuis septembre, observe la BNS (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.12.2025, 10:00

11.12.2025, 10:18

L'économie helvétique doit désormais croître de près de 1,5% en 2025, avant de ralentir autour de 1% en 2026, indique l'institut d'émission à l'occasion de son examen trimestriel de la situation économique et monétaire jeudi. L'embellie dans l'immédiat et directement corrélée à l'abaissement des droits de douane punitifs imposés par l'administration Trump aux importations helvétiques au pays de l'oncle Sam.

Le garant de la stabilité monétaire constate à ce sujet une résilience plus marquée que prévu de la conjoncture mondiale face aux barrières commerciales. Son scénario de base comprend toujours une croissance modérée pour l'économie mondiale au cours de prochains trimestres. Celle-ci demeure le premier facteur de risque pour la conjoncture helvétique.

S'agissant de l'inflation, la pression à moyen terme n'a guère changé depuis septembre, nonobstant des relevés un peu plus faibles que prévu ces derniers mois. La BNS campe sur un renchérissement moyen de 0,2% en 2025, mais revoit à 0,3% contre 0,5% celui pour 2026 et à 0,6% contre 0,7% celui pour 2027.

Conditionnées au maintien du taux directeur à 0,00% sur toute la période couverte, ces projections s'inscrivent dans la plage de stabilité des prix définie par la BNS, entre 0,0% et 2,0%.

L'inflation aux Etats-Unis risque de se maintenir à un niveau relativement élevé pendant encore quelque temps, mais doit rester proche de l'objectif visé en zone euro.

