Groenland Nuuk plongée dans le noir après une panne d’électricité

ATS

25.1.2026 - 04:48

Nuuk, la capitale du Groenland, a été privée d'électricité dans la nuit de samedi à dimanche pendant plusieurs heures. Le fournisseur local a évoqué une panne de transmission due à des vents violents.

L'électricité a été partiellement rétablie à Nuuk (archives).
L'électricité a été partiellement rétablie à Nuuk (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.01.2026, 04:48

25.01.2026, 08:02

Essentiellement alimentée par une centrale hydroélectrique située à près de 50 km au sud-est, la ville de 20'000 habitants a été soudainement plongée dans le noir aux alentours de 22h30 (01h30 en Suisse), ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Trois heures plus tard, le courant n'était que partiellement rétabli dans certains endroits de la ville.

Tensions internationales. La Première ministre danoise en visite de soutien au Groenland

Tensions internationalesLa Première ministre danoise en visite de soutien au Groenland

Sur le réseau social Facebook, la compagnie Nukissiorfiit a expliqué que des vents violents avaient provoqué une panne de transmission et qu'elle était en train de démarrer un générateur de secours.

Cet incident survient quelques jours après la publication par le gouvernement groenlandais d'une brochure fournissant des conseils à la population en cas de crise sur ce territoire autonome danois convoité par le président américain Donald Trump.

