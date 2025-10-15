  1. Clients Privés
Couronnée à Berne La cave suisse de l'année est à nouveau valaisanne!

ATS

16.10.2025 - 01:23

Pour la quatrième année consécutive, la «cave suisse de l'année» est valaisanne. Il s'agit de la Cave La Romaine, à Flanthey (VS), qui a été couronnée mercredi soir à Berne lors de la 19e édition du Grand Prix du Vin Suisse, ont indiqué les organisateurs.

La véritable carte de visite de Joël Briguet, qui dirige la Cave La Romaine, est sa ligne "Réserve", composée de six vins élevés plus longuement en bois et commercialisés plus tard (Grand Prix du Vin Suisse).
La véritable carte de visite de Joël Briguet, qui dirige la Cave La Romaine, est sa ligne "Réserve", composée de six vins élevés plus longuement en bois et commercialisés plus tard (Grand Prix du Vin Suisse).
ATS

Keystone-SDA

16.10.2025, 01:23

16.10.2025, 06:57

Le Valais a raflé au total trois des cinq prix spéciaux, précisent dans un communiqué l'association Vinea et le journal Vinum, organisateurs du concours dans un communiqué. Le Chardonnay Réserve 2022, premier dans sa catégorie, a largement contribué à l'obtention de la plus haute distinction par La Cave La Romaine, ajoutent les organisateurs.

Le prix «Vinissimo Blanc» a quant à lui été décerné au Domaine de Chantemerle, à La Côte (VD) pour son chasselas 2024 et le prix Vinissimo Rouge est revenu à la Cave François et Mathieu Constantin (VS) pour un merlot de 2022.

Le Domaine des Afforêts, à Aigle (VD), a été le seul à remporter deux victoires dans deux catégories, celle du cépage gamay et celle des autres cépages rouges purs, relèvent les organisateurs, qui notent encore que la Cave du Tunnel, à Conthey (VS), a poursuivi sa série incroyable de victoires, en s'adjugeant la médaille d'or dans la catégorie des vins mousseux pour la sixième fois au cours des sept dernières années.

Plus de 3000 vins en lice

Au total, 3062 vins provenant de seize cantons étaient en compétition cette année, selon les organisateurs. Les deux plus grands cantons viticoles, le Valais et Vaud, ont fourni les plus gros contingents de vins présentés au concours, avec respectivement 1326 et 662 vins, suivis par la Suisse alémanique (498), la région des Trois Lacs (216), Genève (201) et le Tessin (159).

Les vins ont été dégustés et notés à l'aveugle par un jury international. Au total, 45 trophées ont été distribués. Bilan, le Valais se retrouve 7 fois sur la première marche dans les quinze catégories différentes. Les vins du canton de Vaud, deuxième plus grande région viticole de Suisse après le Valais, glanent trois premières places, tout comme ceux de Suisse alémanique.

