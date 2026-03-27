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Médias La chaîne TeleBielingue perd sa concession au profit de Canal B

ATS

27.3.2026 - 16:10

C'est désormais officiel: Canal B obtient la concession pour la nouvelle chaîne de télévision régionale couvrant la région biennoise. Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours de TeleBielingue.

Les promoteurs de la nouvelle chaîne Marcello Del Zio et Joël Pelet peuvent avoir le sourire: leur chaîne a obtenu la concession jusqu'en 2034 (image d'archives).
Les promoteurs de la nouvelle chaîne Marcello Del Zio et Joël Pelet peuvent avoir le sourire: leur chaîne a obtenu la concession jusqu'en 2034 (image d'archives).
ATS

Keystone-SDA

27.03.2026, 16:10

27.03.2026, 16:12

Le TAF confirme ainsi la décision de l'OFCOM, qui avait attribué la région de Bienne, du Seeland et du Jura bernois à Canal B, annonce la chaîne vendredi dans un communiqué. Les premières émissions seront diffusées dès le 1er juillet 2026. La concession est valable jusqu'en 2034.

En janvier 2024, la concession pour la région Bienne, Jura bernois et Seeland avait été accordée une première fois à Canal B. A la suite d'un recours de TeleBielingue, le TAF avait conclu que les deux candidatures étaient largement équivalentes et que le Département fédéral de la communication (DETEC) devait procéder à un nouvel examen.

Médias. Dans la zone de Bienne, la concession à nouveau attribuée à Canal B

MédiasDans la zone de Bienne, la concession à nouveau attribuée à Canal B

Le TAF a ensuite décidé que la concession transitoire actuelle resterait en vigueur après le 1er janvier 2026 et jusqu'à la décision définitive, qui vient donc de tomber.

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