Le directeur de la Chambre de commerce américano-suisse n'est «pas optimiste» quant aux négociations de la Suisse avec les Etats-Unis sur les droits de douane. «Le calendrier est extrêmement serré et le monde entier essaie maintenant de se mettre en règle avec les Etats-Unis d'une manière ou d'une autre», estime Rahul Sahgal.

La Suisse est frappée de droits de douane à hauteur de 31%, selon le tableau présenté par Donald Trump. sda

Keystone-SDA ATS

Sur le site blick.ch, iI déclare toutefois jeudi qu'il existe une certaine marge de manœuvre dans les négociations. Il ressort des décrets de Donald Trump que l'administration américaine peut réduire ou augmenter les droits de douane et raccourcir leur durée.

M. Sahgal pense toujours encore que la Suisse n'est pas dans la ligne de mire de l'administration américaine, a-t-il déclaré à la radio alémanique SRF: «Nous faisons tout simplement partie des quinze pays ayant les plus grands déficits commerciaux de biens du point de vue des Etats-Unis».

M.Sahgal est tout de même surpris par le montant des droits de douane que Washington veut imposer aux marchandises suisses: «Nous aurions souhaité un calcul ramené à un rapport par habitant», déclare le chef de la chambre de commerce à blick.ch.

Avec un tel calcul, «la situation serait tout autre: nous importons 11 fois plus depuis les Etats-Unis par habitant que l'inverse. De plus, le secteur des services n'a pas été pris en compte, ce qui aurait donné un rapport plus équilibré».

UE

Pour la Suisse, ce qui est désormais décisif, c'est ce que fait l'Union européenne: «De nombreuses entreprises fournissent des entreprises de l'UE qui, à leur tour, exportent vers les Etats-Unis. Selon ce que décidera l'UE, il pourrait y avoir des dommages collatéraux pour les entreprises suisses», explique le directeur de la chambre de commerce américano-suisse.

A Bruxelles, les intérêts de la Suisse seront pris en compte en cas d'éventuelles contre-mesures de la Commission. Mais il ne faudrait pas que des surcapacités mondiales de marchandises parviennent dans l'UE via la Suisse, a fait savoir un fonctionnaire de Bruxelles à Keystone-ATS.

Situations diverses

La situation des entreprises suisses aux Etats-Unis est très diverse, poursuit M. Sahgal. Les entreprises helvétiques qui produisent en Suisse et exportent beaucoup vers les Etats-Unis sont fortement touchées par les droits de douane annoncés de 31% sur les importations suisses.

Les entreprises suisses avec des sites de production aux Etats-Unis seront elles nettement moins touchées: «Elles doivent décider comment et dans quelle mesure elles répercuteront les droits de douane sur les consommateurs, si cela réduit leur marge et s'il y a une marge de manœuvre. Des jours intensifs nous attendent», prédit M. Sahgal.