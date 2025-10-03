  1. Clients Privés
«Notre trésor» La Chaux-de-Fonds: des fours solaires vont recycler l'acier

ATS

3.10.2025 - 12:31

L'entreprise jurassienne Panatere a inauguré vendredi à La Chaux-de-Fonds (NE) les deux premiers fours solaires au monde qui vont produire de l'acier entièrement recyclé. Ce projet ouvre la voie à une véritable réindustrialisation circulaire.

La Chaux-de-Fonds: des fours solaires vont recycler l'acier - Gallery
La Chaux-de-Fonds: des fours solaires vont recycler l'acier - Gallery. Panatere a inauguré a La Chaux-de-Fonds les deux premiers fours solaires pour la production d'acier 100% recyclé.

Panatere a inauguré a La Chaux-de-Fonds les deux premiers fours solaires pour la production d'acier 100% recyclé.

Photo: ATS

La Chaux-de-Fonds: des fours solaires vont recycler l'acier - Gallery. Le tri par nuance et le four solaire développé par Panatere, protégés par deux brevets, utilise 500 miroirs concaves et un héliostat pour concentrer les rayons du soleil et atteindre des températures allant jusqu’à 2000°C.

Le tri par nuance et le four solaire développé par Panatere, protégés par deux brevets, utilise 500 miroirs concaves et un héliostat pour concentrer les rayons du soleil et atteindre des températures allant jusqu’à 2000°C.

Photo: ATS

La Chaux-de-Fonds: des fours solaires vont recycler l'acier - Gallery. Jean-Francois Dionne, ingénieur métallurgiste chez Panatere, portant une combinaison de protection, fait fondre un morceau de métal dans le petit four.

Jean-Francois Dionne, ingénieur métallurgiste chez Panatere, portant une combinaison de protection, fait fondre un morceau de métal dans le petit four.

Photo: ATS

La Chaux-de-Fonds: des fours solaires vont recycler l'acier - Gallery
La Chaux-de-Fonds: des fours solaires vont recycler l'acier - Gallery. Panatere a inauguré a La Chaux-de-Fonds les deux premiers fours solaires pour la production d'acier 100% recyclé.

Panatere a inauguré a La Chaux-de-Fonds les deux premiers fours solaires pour la production d'acier 100% recyclé.

Photo: ATS

La Chaux-de-Fonds: des fours solaires vont recycler l'acier - Gallery. Le tri par nuance et le four solaire développé par Panatere, protégés par deux brevets, utilise 500 miroirs concaves et un héliostat pour concentrer les rayons du soleil et atteindre des températures allant jusqu’à 2000°C.

Le tri par nuance et le four solaire développé par Panatere, protégés par deux brevets, utilise 500 miroirs concaves et un héliostat pour concentrer les rayons du soleil et atteindre des températures allant jusqu’à 2000°C.

Photo: ATS

La Chaux-de-Fonds: des fours solaires vont recycler l'acier - Gallery. Jean-Francois Dionne, ingénieur métallurgiste chez Panatere, portant une combinaison de protection, fait fondre un morceau de métal dans le petit four.

Jean-Francois Dionne, ingénieur métallurgiste chez Panatere, portant une combinaison de protection, fait fondre un morceau de métal dans le petit four.

Photo: ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 12:31

03.10.2025, 12:35

«Il y a vraiment un intérêt de recycler notre trésor. Nous voulons retenir les déchets métalliques des usines, en les valorisant sur place», a déclaré à un vidéaste de Keystone-ATS Raphaël Broye, CEO de Panatere. Il y a actuellement 54 fours solaires dans le monde mais celui inauguré vendredi est le premier au monde à recycler des déchets métalliques.

Cette innovation permet d'offrir «une réponse aux enjeux de souveraineté et de durabilité», a indiqué l'entreprise. Chaque année, la Suisse importe 140’000 tonnes d’acier inoxydable, dont 15’800 tonnes pour l’horlogerie et 6500 tonnes pour le secteur médical.

Le tri par nuance et le four solaire sont protégés par deux brevets. Ce dernier utilise 500 miroirs concaves et un héliostat pour concentrer les rayons du soleil et atteindre des températures allant jusqu’à 2000°C. Cette technologie permet de fondre les métaux en 1h30, sans aucune émission de CO2.

Mille tonnes d'acier solaire par an

«Notre ambition est de reprendre 5% des métaux produits en Suisse, plutôt que de les exporter. D'ici à 2028, le centre devrait produire 1000 tonnes d'acier solaire par an en circuit court», a ajouté Raphäel Broye. Des emplois locaux devraient être créés. Le projet ouvre aussi la voie au développement futur d'un centre de traitement solaire des métaux stratégiques.

«Nous avons obtenu le soutien d'une série d'acteurs institutionnels pour mener à bien ce projet, comme l'Office fédéral de l'environnement, les cantons de Neuchâtel, du Jura et de Berne, les SIG, la Fondation suisse pour le climat et Energy Lab», a expliqué le directeur général. Le premier lingot d'acier solaire sera déposé au Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Panatere, basée à Saignelégier (JU), est une PME spécialisée dans la transformation et le recyclage de matières premières métalliques. Son nom vient du patois et désigne un panier en osier dans lequel on dépose les récoltes précieuses.

