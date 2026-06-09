  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Liste noire du Pentagone La Chine accuse les Etats-Unis de «réprimer» ses entreprises

Basile Mermoud

9.6.2026

La Chine a pressé mardi les Etats-Unis de «cesser de réprimer» les entreprises chinoises après la publication la veille par le ministère américain de la Défense d'une liste de compagnies travaillant, selon lui, avec l'armée chinoise.

La liste comporte 80 compagnies, auxquelles s'ajoutent des filiales (image symbolique).
La liste comporte 80 compagnies, auxquelles s'ajoutent des filiales (image symbolique).
IMAGO

Agence France-Presse

09.06.2026, 11:26

«Nous exhortons instamment les États-Unis à corriger leurs pratiques erronées et à cesser de réprimer les entreprises chinoises de manière injustifiée», a dit un porte-parole des Affaires étrangères chinoises, Lin Jian.

Le Pentagone a publié lundi une actualisation d'une liste de dizaines d'entités considérées comme des «compagnies militaires chinoises» opérant directement ou indirectement aux Etats-Unis.

Les géants Alibaba (commerce en ligne), Baidu (moteur de recherche) et BYD (voitures électriques) ont été ajoutés à une liste antérieure.

Lin Jian a répété l'opposition de Pékin à l'instrumentalisation par Washington du concept de sécurité nationale et à l'établissement de «listes discriminatoires sous différentes dénominations».

«La Chine prendra les mesures nécessaires pour défendre vigoureusement les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises», a-t-il déclaré lors d'un point presse régulier.

SEF 2026. Roche dénonce un «chantage» des USA et de la Chine

SEF 2026Roche dénonce un «chantage» des USA et de la Chine

Cette liste est l'une des manifestations de la rivalité stratégique et technologique globale entre les deux puissances. Elle est publiée moins d'un mois après la visite en Chine du président américain Donald Trump.

Lui et son homologue Xi Jinping avaient prolongé la relative détente observée depuis octobre 2025 par les deux premières économies mondiales après des mois de farouche guerre commerciale. Le président Xi doit se rendre en visite officielle aux Etats-Unis cet automne à l'invitation de M. Trump.

L'administration américaine avait très brièvement publié en février, puis retiré, une actualisation de la liste existante d'entreprises chinoises travaillant selon elle avec l'armée. Washington et Pékin étaient alors soucieux de ne pas compromettre le sommet à venir entre chefs d'Etat. Cette version fugitive ajoutait déjà Alibaba, Baidu, BYD ou encore WuXiAppTec (pharmacie) à la liste.

«Aucune incidence»

La liste comporte 80 compagnies, auxquelles s'ajoutent des filiales. Les deux fabricants de puces mémoire ChangXin Memory Technologies et Yangtze Memory Technologies y figurent à nouveau après en avoir disparu dans la version éphémère de février.

La liste «constitue un avertissement pour les entreprises américaines, les pouvoirs publics et la population américaine», a estimé dans un communiqué John Moolenaar, député républicain responsable d'une commission parlementaire spéciale sur la Chine.

Il exhorte les entreprises américaines à «cesser de faire des affaires» avec ces groupes qui «menacent notre sécurité nationale». Les entreprises chinoises ont rejeté leur présence sur la liste comme dénuée de fondement, et brandi la menace de contentieux.

«L'allégation selon laquelle Baidu serait une entreprise militaire est totalement infondée», a réagi la compagnie sur les réseaux sociaux. Elle se dit prête à «employer tous les moyens» pour être retirée de la liste.

Alibaba estime également que sa présence sur la liste est «dénuée de fondement». Elle assure dans un communiqué ne pas être «une entreprise militaire chinoise» et n'être partie prenante à aucune stratégie de fusion civilo-militaire. Le groupe se réserve la possibilité d'une contestation juridique.

Accord avec l’Iran. «Nous sommes dans les derniers efforts», assure Donald Trump

Accord avec l’Iran«Nous sommes dans les derniers efforts», assure Donald Trump

Sa présence sur la liste «n'aura aucune incidence sur les activités courantes du groupe aux États-Unis ni dans le reste du monde car ses activités sont sans lien avec les marchés publics de l'armée américaine», ajoute-t-il. Cette présence «n'entraînera aucune autre restriction aux exportations ni aucune sanction», affirme le groupe.

«Nous ne répondons pas aux critères légaux pour être désignés comme entreprise militaire chinoise», a abondé WuXiAppTec dans un message adressé à l'AFP.

«Nous ne sommes ni détenus, ni contrôlés, ni affiliés à aucune entité militaire ou gouvernementale de la RPC (République populaire de Chine), nous ne fournissons aucun service à l'armée chinoise, et nous ne sommes associés ni à la base industrielle de défense chinoise, ni à ses programmes de fusion civilo-militaire», a-t-elle assuré. «Nous allons prendre des mesures immédiates pour rectifier cette désignation erronée», a-t-elle dit. La fusion civilo-militaire est une stratégie visant à éliminer les barrières entre le secteur civil et le complexe militaro-industriel.

Les plus lus

Comment les milliardaires de la tech se préparent à la fin du monde
Bienvenue aux Etats-Unis... si vous pouvez entrer
Un jeune de 17 ans attaque à coups de machette un ado neuchâtelois
La contestation contre la famille Trump prend une ampleur nationale
«Wemby» fait des étincelles à New York, Trump hué par le public
Une employée de banque a empoché 3,5 millions en vidant un compte