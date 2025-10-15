  1. Clients Privés
Inflation La Chine peine à se dégager de l'étau déflationniste

ATS

15.10.2025 - 09:44

Les prix à la consommation en Chine ont encore baissé en septembre, plus qu'attendu, selon des chiffres officiels publiés mercredi, une pression déflationniste synonyme de nouvelles difficultés économiques, sur fond de faibles dépenses des ménages.

La déflation, appréciée des consommateurs, est considérée comme un phénomène dangereux pour l'économie car elle incite les ménages à reporter leurs achats dans l'espoir de prix encore plus bas. (archive)
La déflation, appréciée des consommateurs, est considérée comme un phénomène dangereux pour l'économie car elle incite les ménages à reporter leurs achats dans l'espoir de prix encore plus bas. (archive)
ATS

Keystone-SDA

15.10.2025, 09:44

15.10.2025, 09:50

La deuxième économie mondiale affronte plusieurs défis, avec des jeunes qui peinent à trouver un emploi et une consommation intérieure faible depuis la pandémie de Covid-19, en raison notamment d'une crise prolongée du secteur immobilier.

Dans ce contexte, le Fonds monétaire international (FMI) a appelé mardi la Chine à un «rééquilibrage» vers la consommation par le biais de mesures budgétaires, à l'heure où son économie s'essouffle et doit affronter cette menace déflationniste.

Car l'indice des prix à la consommation (CPI), mesure clé de l'inflation, a encore reculé, de 0,3% sur un an en septembre, soit plus fortement que prévu par des économistes interrogés par Bloomberg (-0,2%), a indiqué mercredi le Bureau national des statistiques (BNS).

Cette baisse est toutefois moins prononcée que celle enregistrée en août (-0,4%).

Léger signe encourageant: en glissement mensuel, d'août à septembre, les prix ont légèrement augmenté (+0,1%).

Ceci constitue une «lueur d'espoir» mais «cette stabilisation n'en reste pas moins fragile et erratique, particulièrement dans un contexte où le marché immobilier ne s'est pas encore redressé et où le marché du travail demeure faible», indique à l'AFP Tianzeng Xu, analyste chez Economist Intelligence Unit.

Face à Trump

La déflation, certes appréciée des consommateurs, est considérée comme un phénomène dangereux pour l'économie car elle incite les ménages à reporter leurs achats dans l'espoir de prix encore plus bas.

Une longue crise dans le secteur de l'immobilier et les difficultés pour les jeunes de trouver un emploi pèsent depuis plusieurs années sur le moral des consommateurs.

La situation économique s'est aggravée pour la Chine avec la bataille commerciale engagée par le président américain Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.

Une trêve fragile a été négociée. Mais quand Pékin a décidé la semaine dernière de durcir les contrôles sur les exportations de terres rares, le milliardaire républicain a ressorti l'arme des droits de douane.

Il a annoncé vendredi de nouvelles surtaxes douanières de 100% sur la Chine à compter du 1er novembre «ou avant». Des mesures qui pourraient compliquer la donne économique pour Pékin ces prochains mois.

«Pas d'amélioration»

Autre signe défavorable, l'indice des prix à la production (PPI) est resté en territoire négatif en septembre: il a diminué de 2,3% sur un an, a annoncé mercredi le BNS. Cet indice mesure le coût des marchandises sorties d'usines.

Le recul est toutefois moins fort qu'en août (-2,9%) et le moins prononcé depuis février 2025.

Un repli du PPI est synonyme de marges réduites pour les entreprises, engagées dans une guerre des prix féroce, que les autorités cherchent à juguler.

La déflation des prix à la consommation s'est certes atténuée en septembre, en partie «grâce à un ralentissement de la baisse des prix des carburants», observe dans une note Zichun Huang, économiste du cabinet Capital Economics.

Mais «nous ne voyons pas d'amélioration significative» à court terme, souligne-t-elle. «Nous nous attendons à ce que les prix à la consommation et à la production restent en territoire négatif cette année et l'année prochaine.»

Le Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir tiendra du 20 au 23 octobre à Pékin une importante réunion pour discuter de l'orientation du pays, notamment économique, pour les cinq prochaines années.

Des mesures pourraient être annoncées à l'issue de cette réunion.

