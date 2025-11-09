La Chine a annoncé dimanche la suspension d'une interdiction d'exportation vers les Etats-Unis de gallium, d'antimoine et de germanium, des métaux rares critiques, un nouveau signe de détente entre les deux pays.

La Chine montre un nouveau signe de détente face aux Etats-Unis (archives). sda

Cette réglementation, qui bloquait les exportations de ces métaux rares, des composants cruciaux notamment pour les semi-conducteurs, est suspendue «jusqu'au 27 novembre 2026», a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.