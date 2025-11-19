  1. Clients Privés
Relations détériorées La Chine suspend ses importations de produits de la mer japonais

ATS

19.11.2025 - 15:33

La Chine va suspendre ses importations de produits de la mer japonais, ont rapporté mercredi des médias nippons, une nouvelle mesure punitive alors que les deux pays sont en pleine querelle diplomatique depuis des propos de la Première ministre japonaise sur Taïwan.

La Chine va suspendre ses importations de produits de la mer japonais, ont rapporté mercredi des médias nippons. (image d'illustration)
La Chine va suspendre ses importations de produits de la mer japonais, ont rapporté mercredi des médias nippons. (image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.11.2025, 15:33

Sanae Takaichi avait affirmé le 7 novembre que des attaques armées contre Taïwan pourraient justifier l'envoi de soldats japonais pour défendre l'île.

Ces propos sont considérés comme une provocation par la Chine, qui estime que Taïwan fait partie de son territoire.

La semaine dernière, Pékin a convoqué l'ambassadeur du Japon et conseillé à ses citoyens de ne pas voyager au Japon. La sortie de deux films japonais a également été reportée en Chine.

En rapportant la nouvelle suspension des importations de produits de la mer, les médias japonais, y compris la chaîne publique NHK, ont cité des sources gouvernementales anonymes.

La Chine explique que cette mesure est nécessaire pour surveiller les eaux usées traitées qui sont rejetées de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima, a indiqué la NHK.

L'agence nucléaire de l'ONU a déclaré que le rejet d'une quantité d'eau de refroidissement équivalente à 540 piscines olympiques, collectée depuis le tsunami qui a paralysé l'installation en 2011, ne présentait aucun danger. Mais Pékin a accusé le Japon de traiter le Pacifique comme un «égout».

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas confirmé mercredi la suspension des importations des produits de la mer japonais.

«Dans les circonstances actuelles, même si des produits de la mer japonais étaient exportés vers la Chine, il n'y aurait pas de marché», a déclaré lors d'une conférence de presse la porte-parole du ministère, Mao Ning.

De son côté, le porte-parole du gouvernement japonais, Minoru Kihara, a indiqué n'avoir reçu «aucune notification de la part de la Chine à ce sujet».

«Il est important de donner suite à l'accord conclu entre le Japon et la Chine en septembre dernier (concernant les produits de la mer)», a déclaré M. Kihara.

La Chine n'avait que très récemment repris l'achat de ces produits après une interdiction imposée lorsque le Japon avait commencé à rejeter des eaux usées de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima en 2023.

En 2023, les cargaisons en direction en Chine continentale comptaient pour 15,6% des exportations de fruits de mer japonais, contre 22,5% en 2022.

Hong Kong représentait 26,1% des exportations de produits de la mer japonais et les Etats-Unis 15,7%.

Vive protestation

Les relations entre la Chine et le Japon, partenaires commerciaux clés, se sont détériorées au cours des dernières années en raison de rivalités territoriales et de dépenses militaires accrues.

La Chine est la première source de visiteurs étrangers du Japon, avec près de 7,5 millions de visiteurs attendus au cours des neuf premiers mois de 2025.

Selon un analyste, des touristes chinois ont annulé environ un demi-million de billets d'avion au cours des derniers jours.

«Récemment, 90 % de nos clients (qui devaient partir au Japon) ont demandé un remboursement», a déclaré à l'AFP Wu Weiguo, 48 ans, directeur d'une agence de voyages à Shanghai.

«Je pense que les relations pourraient s'améliorer, à condition que le Japon modère son discours (...) Après tout, il y a actuellement beaucoup de Chinois au Japon», a déclaré son collègue Zhou Pei, 47 ans.

La semaine dernière, Pékin a conseillé à ses citoyens de ne pas se rendre au Japon et à ceux qui y étudient d'être prudents.

Pékin a promis mardi de «protéger la sécurité» des étrangers en Chine, tout en indiquant avoir de nouveau protesté fermement auprès de Tokyo au sujet des propos de Mme Takaichi.

Tentant d'apaiser les tensions, Masaaki Kanai, haut responsable du ministère japonais des Affaires étrangères, s'est entretenu mardi à Pékin avec son homologue chinois, Liu Jinsong.

«Au cours de ces consultations, la Chine a une nouvelle fois protesté fermement auprès du Japon» au sujet des «propos erronés» de Sanae Takaichi» qui «violent gravement le droit international et les normes fondamentales régissant les relations internationales», a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning.

