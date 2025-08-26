  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tourisme La Comco autorise la reprise d'Hotelplan par l'allemand Dertour

ATS

26.8.2025 - 08:18

La reprise d'Hotelplan par Dertour a franchi une étape décisive. La Commission de la concurrence (Comco) a donné son feu vert à la concentration, le gendarme helvétique du libre marché ne constatant aucune entrave à celle-ci dans le secteur des offres de voyages.

La Commission de la concurrence a donné son feu vert au rachat d'Hotelplan par l'allemand Dertour. (archives)
La Commission de la concurrence a donné son feu vert au rachat d'Hotelplan par l'allemand Dertour. (archives)
ATS

Keystone-SDA

26.08.2025, 08:18

26.08.2025, 08:21

L'examen approfondi révèle que l'opération de concentration entre Dertour et le voyagiste de Migros peut conduire, sur certains marchés, à une augmentation de la concentration et à une présence accrue des entreprises participantes, relève cependant la Comco mardi dans son communiqué. Toutefois, les voyageurs disposent de nombreuses possibilités pour réserver leurs séjours de vacances.

A côté des réservations classiques au travers d'agences de voyages ou de tour-opérateurs, ils peuvent choisir les offres des plateformes en ligne ou réserver directement auprès des compagnies aériennes ou des hôtels, expliquent les gardiens de la concurrence. L'examen montre également que les voyageurs utilisent activement ces différents canaux et comparent les prix et les offres.

Multiples cessions

Par conséquent, Hotelplan et Dertour doivent tenir compte de la concurrence que représentent les autres agences de voyages et les offres en ligne. Pour cette raison, la Comco considère que cette opération ne supprime pas la concurrence efficace.

Le voyagiste allemand Dertour, qui contrôle déjà en Suisse les marques Kuoni et Helvetic Tours et Hotelplan représentent les deux des plus grands voyagistes du pays. Hotelplan est entre autres présente sur le marché avec les marques Hotelplan, Migros vacances, travelhouse et tourisme pour tous. En outre, Dertour et Hotelplan exploitent ensemble en Suisse plus de 150 agences de voyages.

Migros avait annoncé avoir finalisé les discussions concernant la cession du groupe Hotelplan à Dertour en février dernier. Dans le cadre de l'opération, le géant orange avait aussi cédé sa filiale Interhome, active dans la location d'appartements et de maisons de vacances à Hometogo, pour 150 millions de francs ainsi que des paiements différés d'un maximum de 85 millions.

Les plus lus

«Flamingo», le missile ukrainien qui pourrait tout changer
Vevey: il se fait pincer pour le vol d'un vélo... il en a une centaine chez lui!
«C'est méga dur sans Bella, je me sens perdue»
Phénomène atypique: une «houle cyclonique» va frapper la façade atlantique
«Devoir patriotique» – UBS vole au secours du Conseil fédéral
Nuit agitée à Lausanne: jets de cailloux et de barrières, mortiers, cocktails Molotov...