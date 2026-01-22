  1. Clients Privés
Loi sur les cartels La Comco sanctionne Hallenstadion et Ticketcorner

ATS

22.1.2026 - 08:05

La Comco a infligé une amende à la société zurichoise qui gère le Hallenstadion et à la plateforme de réservations Ticketcorner. La décision sanctionne un accord de coopération entre les deux entreprises ayant fait entrave à la loi sur les cartels.

L'accord entre l'exploitant du Hallenstadion et Ticketcorner a entravé la concurrence d'autres prestataires actifs sur le marché de la distribution de billets, selon la Comco (archives).
L'accord entre l'exploitant du Hallenstadion et Ticketcorner a entravé la concurrence d'autres prestataires actifs sur le marché de la distribution de billets, selon la Comco (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.01.2026, 08:05

22.01.2026, 08:16

Fin 2008, Aktiengesellschaft Hallenstadion Zürich (AGH) et Ticketcorner ont convenu que le Hallenstadion ne serait loué à des organisateurs de manifestations qu'à la condition qu'au moins 50% des billets soient distribués par Ticketcorner, explique jeudi la Commission de la concurrence (Comco). «Cela a eu pour effet d'entraver la concurrence d'autres prestataires actifs sur le marché de la distribution de billets», souligne-t-elle.

Entre 2009 et 2011, les deux sociétés occupaient une position dominante sur leurs marchés respectifs – l'organisation de grands concerts rock et pop et la vente de billets pour ces manifestations – ce qui signifie que la conclusion et l'application de ce contrat ont constitué un abus.

En 2020, le Tribunal fédéral a jugé que ce contrat de coopération entre AGH et Ticketcorner violait la loi sur les cartels et a renvoyé l'affaire à la Comco pour une nouvelle décision. Ainsi, la Comco a décidé le 15 décembre 2025 de sanctionner AGH à hauteur d'environ 50'000 francs et Ticketcorner d'environ 60'000 francs. La décision peut être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral.

