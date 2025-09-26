  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vente de terrains La commune française d'Ambilly devra verser 8,5 millions à Genève

ATS

26.9.2025 - 15:04

La commune limitrophe française d'Ambilly devra verser 8,5 millions de francs à Genève à titre d'impôt sur les bénéfices suite à la vente de terrains qui ont permis la construction du quartier de Belle-Terre à Thônex (GE). Le Tribunal fédéral a rejeté un recours d'Ambilly qui voulait être exonéré de cet impôt.

Ambilly (F) devra verser 8,5 millions de francs à Genève à titre d'impôt sur les bénéfices suite à la vente de terrains qui ont permis la construction du quartier de Belle-Terre à Thônex (archives).
Ambilly (F) devra verser 8,5 millions de francs à Genève à titre d'impôt sur les bénéfices suite à la vente de terrains qui ont permis la construction du quartier de Belle-Terre à Thônex (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.09.2025, 15:04

26.09.2025, 15:11

Selon cet arrêt du 27 août révélé jeudi par la Tribune de Genève, la vente des terrains entre 2017 et 2019 a rapporté plus de 38 millions de francs à Ambilly. La commune française a demandé dans la foulée une exonération. Une requête rejetée par l'administration fiscale cantonale. Cette décision a été contestée par Ambilly devant la justice genevoise.

Les communes suisses peuvent bénéficier d'une telle dérogation si elle poursuit des buts d'utilité publique. Ambilly estime qu'elle aurait dû bénéficier du même traitement «dans la mesure où elle se serait comportée, dans le cadre spécifique du projet des Communaux d'Ambilly, comme une commune suisse et que son activité aurait profité au canton de Genève».

Ambilly était propriétaire depuis le 18e siècle de plusieurs parcelles situées sur la commune de Thônex. Ces terrains, aussi appelés les Communaux d'Ambilly, ont été vendus à des promoteurs afin de réaliser le quartier de Belle-Terre, qui comprend près de 700 logements. A l'horizon 2034, le quartier proposera près de 2600 appartements.

Les juges du Tribunal fédéral rappellent qu'Ambilly, étant soumise à la souveraineté de la France, ne se trouve pas dans la même situation qu'une commune suisse. Ils ajoutent que la Suisse n'a pas l'obligation d'accorder aux communes étrangères les même avantages fiscaux qu'aux communes suisses.

Les recours d'Ambilly sont ainsi rejetés par le Tribunal fédéral. Le fisc genevois est donc en droit de réclamer 8,5 millions de francs à la commune française. Interrogé par la Tribune de Genève, le maire d'Ambilly, Guillaume Mathelier, se sent floué et souligne que cette somme représente une part importante du budget de fonctionnement de la commune. (arrêt 9C_617/2024 du 27 août 2025)

Les plus lus

Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles
Risque d'incendie – BMW rappelle des centaines de milliers de voitures
Un faux lord irlandais a escroqué Dany Boon à hauteur de 5 millions!
Le Conseil fédéral veut taxer davantage les véhicules électriques
La pharma suisse ne vacille pas face à l'annonce de Trump
Le coup de gueule de Karine Le Marchand: «Arnaque, arnaque, arnaque!»