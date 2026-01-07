  1. Clients Privés
Aviation La compagnie Alaska Airlines commande 110 avions à Boeing

ATS

7.1.2026 - 16:27

La compagnie aérienne américaine Alaska Airlines a passé la plus importante commande de son histoire auprès du constructeur aéronautique Boeing, portant sur la livraison de 110 avions.

La perte d'une porte sur un vol intérieur en 2024 semble n'avoir pas entamé la confiance d'Alaska Airlines pour les appareils de Boeing. (archive)
La perte d'une porte sur un vol intérieur en 2024 semble n'avoir pas entamé la confiance d'Alaska Airlines pour les appareils de Boeing. (archive)
ATS

Keystone-SDA

07.01.2026, 16:27

07.01.2026, 16:32

Le contrat comprend aussi une option pour 35 supplémentaires, ont annoncé mercredi les deux groupes dans des communiqués distincts.

Dans le détail, Alaska Airlines a commandé 105 monocouloirs 737 MAX 10 – qui n'est pas encore certifié par le régulateur aérien américain (FAA) – ainsi que cinq 787 Dreamliner, qui devraient tous lui être remis d'ici 2035. Il bénéficie aussi d'une option pour 35 exemplaires supplémentaires du 737 MAX 10.

