La condamnation en première instance de Pierin Vincenz est valable. Le Tribunal fédéral admet le recours du Ministère public zurichois contre la décision de la Cour suprême du canton qui avait annulé ce jugement pour vices de procédure. La procédure d'appel peut donc reprendre devant cette instance.

Pierin Vincenz lors de son procès devant le Tribunal de district de Zurich. (archives) sda

Keystone-SDA, aula, ats ATS

En 2022, Pierin Vincenz et un autre prévenu ont été condamnés pour escroquerie, gestion déloyale qualifiée et corruption privée passive. L'ancien CEO de Raiffeisen a écopé d'une peine de 3 ans et 9 mois et son coaccusé de 4 ans devant le Tribunal de distict de Zurich

L'an passé, la Cour suprême du canton de Zurich a annulé ce jugement et renvoyé l'acte d'accusation au Parquet pour correction. Elle estimait que ce document ne respectait pas les exigences légales car il était trop détaillé et s'apparentait par son exhaustivité à une plaidoirie. En outre, un prévenu francophone n'aurait pas eu droit à une traduction en français de l'acte d'accusation.

Graves conséquences

Le Ministère public zurichois a fait recours devant le Tribunal fédéral contre cette décision qui impliquait d'importants retards. Ceux-ci pouvaient avoir de graves conséquences en termes de prescription des infractions, car les délais continuent à courir tant qu'une décision de première instance valable n'est pas tombée.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral admet le recours du Ministère public contre cette décision. La cause est renvoyée à la Cour suprême afin qu'elle traite maintenant sur le fond les appels contre le jugement du Tribunal de district.

Dans le détail, les juges de Mon Repos retiennent que l'acte d'accusation est conforme aux exigences du Code de procédure civile. La gravité et la complexité des actes reprochés justifient que ce document soit nettement plus détaillé que la moyenne. Ce degré de précision n'a pas empêché les prévenus de se défendre efficacement.

Egalité des armes respectée

La 2e Cour de droit pénal considère aussi que la comparaison avec une plaidoirie n'est pas pertinente. L'acte d'accusation ne contient aucune considération qui conduirait à annuler le jugement de première instance en raison d'une violation de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense.

Enfin, le fait qu'un accusé francophone n'ait pas reçu une version en français de l'acte d'accusation ne suffit pas pour conclure qu'il y aurait eu violation du droit à la traduction, respectivement du droit d'être entendu. Une telle violation doit être appréciée au vu de la capacité du prévenu à comprendre les faits qui lui sont reprochés et à se défendre.

Le Tribunal fédéral estime que les droits de la défense n'ont pas été violés en l'espèce même si les chefs d'accusation n'ont pas été complètement traduits sur des points secondaires. Cette conclusion repose notamment sur les projets d'actes d'accusation qui sont concordants et traduits, sur des auditions finales approfondies et sur le fait que l'intéressé était représenté par deux avocats germanophones. (arrêt 7B_256/2024 du 17 février 2025)