Quelque 271 montres Lip ont été vendues aux enchères à Besançon pour un total de 150'000 euros frais inclus. Cela témoigne d'un «intérêt grandissant» pour la marque née à Besançon en 1867, a indiqué jeudi la maison de vente.

La cote des montres Lip en hausse aux enchères (photo symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

Le modèle le mieux vendu est une Lip Vanguard Electronic R27 de 1958, en or jaune, «similaire à celle portée par le général de Gaulle, mais avec un cadrant uni, non travaillé», qui a atteint 3700 euros avec frais (2950 euros prix marteau), a expliqué la commissaire-priseur Astrid Guillon.

«Les R27 sont les premiers mouvements à piles apparus à la fin des années 50», ce type de modèle a un «intérêt historique en terme d'innovation», ajoute madame Guillon, chargée de la vente de cette collection constituée pendant 30 ans.

«Il y a une tendance à la hausse et un intérêt grandissant pour les montres Lip. Petit à petit, la marque se fait connaître, la maison, son historique, la qualité des montres attirent les acheteurs», constate-t-elle.

En décembre dernier, la montre offerte par Fred Lip au général de Gaulle (1890-1970) dans les années 60 a été vendue aux enchères au prix de 537.920 euros avec frais, un record absolu pour la marque.

«Je pense qu'il y a eu un petit effet général de Gaulle» dont a bénéficié cette vente «dynamique» qui a attiré plus de 600 inscrits, estime la commissaire-priseur.

Une autre montre Lip R27, dite «général de Gaulle», a d'ailleurs été acquise pour 2.500 euros par l'actuel directeur général de Lip, selon le quotidien l'Est Républicain.

Manufacture la plus puissante

Fondée en 1867 à Besançon, Lip représentait l'excellence de l'horlogerie française dans les années 1960 et la manufacture horlogère la plus puissante du pays avec 1500 salariés et 300'000 montres produites par an.

Mais la marque a périclité, avant de connaître un important conflit social et une tentative d'autogestion inédite au début des années 1970.

Lip a ensuite été rachetée en 1990 par la future Manufacture générale horlogère (MGH), basée dans le Gers. En 2015, l'horloger SMB a conclu avec la MGH un accord d'exploitation de la marque Lip de dix ans, avec la possibilité de l'acquérir définitivement. Les montres Lip sont de nouveau développées et assemblées à Besançon, dans les locaux de SMB.