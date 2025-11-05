  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Diplomatie La Cour suprême se penche sur les droits de douane massifs de Trump

ATS

5.11.2025 - 17:04

La Cour suprême américaine a commencé mercredi à se pencher sur la légalité d'une part importante des droits de douane mis en place par Donald Trump, avec pour enjeu l'extension constante du pouvoir présidentiel.

La Cour suprême des Etats-Unis (dont une des façades est en travaux) a commencé de se pencher sur la légalité d'une partie des droits de douane décidés par Donald Trump.
La Cour suprême des Etats-Unis (dont une des façades est en travaux) a commencé de se pencher sur la légalité d'une partie des droits de douane décidés par Donald Trump.
sda

Keystone-SDA

05.11.2025, 17:04

L'exécutif américain presse les neuf juges – six conservateurs et trois progressistes – de maintenir ces taxes sur les produits importés, qui génèrent des milliards de dollars de recettes et ont permis d'arracher aux partenaires des Etats-Unis des promesses d'investissements et conditions plus favorables pour les exportateurs américains.

La décision de la Cour peut ne pas être rendue avant plusieurs mois, ou à l'inverse tomber assez rapidement.

Le gouvernement met tout son poids dans la bataille, le ministre des Finances Scott Bessent ayant prévu d'assister à l'audience, de même que le représentant au commerce (rattaché à la Maison Blanche) Jamieson Greer.

Donald Trump a affirmé mardi que le maintien de ses droits de douane était une «question DE VIE OU DE MORT pour notre pays».

«Sinon, nous serons quasiment sans défense contre les autres pays qui profitent de nous depuis des années», a-t-il affirmé sur son réseau Truth Social.

Loi d'urgence économique

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, le chef de l'Etat a fait des droits de douane un levier majeur de sa politique économique et diplomatique.

Il se targue de pouvoir, par ce moyen de pression, non seulement réindustrialiser le pays et réduire son déficit commercial chronique, mais aussi – en imposant des taxes contre le Mexique, le Canada et la Chine – juguler la crise du fentanyl, un puissant opiacé qui tue par overdose des dizaines de milliers d'Américains chaque année.

Le président républicain a invoqué la loi d'urgence économique IEEPA de 1977 pour décréter de sa seule autorité plusieurs salves de droits de douane au motif que le déficit commercial américain, pourtant chronique depuis des décennies, représenterait une «urgence nationale». Il s'est ainsi arrogé le pouvoir de les augmenter ou de les réduire à son gré.

Des entreprises touchées et des Etats démocrates ont porté l'affaire devant la justice, estimant que le président ne pouvait pas empiéter ainsi sur les prérogatives du Congrès pour imposer des taxes qui affectent la vie des entreprises comme des consommateurs américains.

Plusieurs juridictions fédérales ont déclaré illégaux ces droits de douane, distincts de ceux frappant des secteurs précis, comme l'automobile ou l'acier.

Ceux-ci sont néanmoins restés en vigueur en attendant que la plus haute juridiction du pays tranche.

«Taxer les tomates»

«Avec les droits de douane, nous sommes un pays riche, sans les droits de douane, nous sommes un pays pauvre», affirme dans son argumentaire le conseiller juridique du gouvernement, John Sauer.

«Le gouvernement prétend que le président peut imposer des droits de douane aux Américains quand il le veut, au taux qu'il veut, pour tous les pays et produits qu'il veut, et aussi longtemps qu'il le veut, simplement en proclamant que les déficits commerciaux américains de longue date sont une 'urgence' nationale», répliquent les avocats d'une des entreprises plaignantes.

«Le président peut même changer d'avis demain puis de nouveau le jour d'après», soulignent-ils, en référence aux nombreux revirements de Donald Trump en matière de politique douanière.

«C'est le Congrès, pas le président, qui décide de taxer ou non, et de combien, les Américains qui importent des biens», pointent de leur côté les douze Etats démocrates impliqués, exhortant la Cour à ne pas le laisser «s'arroger ce pouvoir». «Taxer les tomates ne +règle+ pas la crise du fentanyl.»

La Cour doit par ailleurs statuer sur d'autres questions portant sur l'étendue des pouvoirs présidentiels, notamment en matière de révocation des responsables d'organismes indépendants, en particulier à la Réserve fédérale (Fed, banque centrale).

Les plus lus

Son bateau coule, il se réfugie sur une île déserte... mais c'est là que l'enfer commence
Le jackpot de plus de 40 millions de francs est tombé au Swiss Loto!
Elles voulaient des grosses lèvres, elles ont eu de gros... problèmes!
Six grands patrons suisses sont allés rencontrer Trump à Washington
«D'autres nouvelles déchirantes nous parviennent de Louisville»
À ne pas rater! La superlune de ce soir s’annonce éblouissante