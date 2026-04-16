Le conflit au Moyen-Orient et ses répercussions sur l'inflation mondiale comme sur le cours du franc s'est invité dans les débats des banquiers centraux helvétiques lors de leur dernier examen de la situation économique et monétaire des 17 et 18 mars.

Le conflit au Moyen-Orient et ses répercussions sur l'inflation mondiale comme sur le cours du franc s'est invité dans les débats des banquiers centraux helvétiques. sda

Keystone-SDA ATS

La réunion de la Banque nationale suisse (BNS) avait débouché sur un maintien à zéro du taux directeur de l'institut d'émission, qui avait en revanche relevé ses projections d'inflation pour la Suisse à brève échéance. Les prévisions de croissance avaient été reconduites, quoiqu'assortie d'un niveau plus élevé d'incertitudes.

La direction générale a constaté que les conditions monétaires s'étaient ressérées depuis décembre du fait de l'appréciation du franc, mais que celles-ci demeuraient adéquates au vu des perspectives d'inflation et de croissance.