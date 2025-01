Après une hausse estimée à 1,2% en 2024, le PIB vaudois pourrait augmenter de 1,8% cette année puis 1,9% en 2026, selon les dernières prévisions de la Commission Conjoncture vaudoise. Celle-ci relève toutefois que cette «perspective de reprise» est menacée par l'augmentation du «degré d'incertitude sur le plan mondial».

La croissance du PIB vaudois devrait être plus soutenue ces deux prochaines années (archives). ATS

Keystone-SDA, gsi, ats ATS

Dans un communiqué publié jeudi, la Commission Conjoncture vaudoise indique qu'une hausse de la valeur ajoutée est attendue «dans une majorité de branches» dès cette année. La croissance la plus forte (plus de 2%) est prévue pour la chimie-pharma, les services aux entreprises, les activités immobilières et les services financiers.

L'industrie des machines, l'horlogerie ainsi que les services publics et parapublics pourraient connaître une croissance modérée (de 0,5% à 2%) en 2025, puis plus forte en 2026. Dans la construction, une croissance forte est attendue cette année, puis modérée l'an prochain. Le commerce devrait, lui, afficher une hausse modérée tant cette année que l'an prochain.

Incertitudes mondiales

Dans l'hôtellerie-restauration, un repli (entre -0,5% et -2%) est attendu en 2025, lequel pourrait être suivi d'une stagnation (entre -0,5% et +0,5%) en 2026. Pour les transports et communications, un repli modéré est attendu en 2025 comme en 2026.

Selon la Commission Conjoncture vaudoise, ces prévisions restent toutefois dépendantes de plusieurs inconnues, «en particulier l'évolution des politiques économiques et commerciales des grandes économies et ses éventuels effets sur la conjoncture mondiale».

Parmi ces inconnues, elle cite l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux Etats-Unis, les tensions entre la Chine et d'autres économies ainsi que les risques géopolitiques et l'endettement de certains pays. L'évolution du cours du franc et les relations de la Suisse avec l'Union européenne font aussi partie des incertitudes.