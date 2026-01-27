  1. Clients Privés
Economie vaudoise La croissance du PIB vaudois devrait chuter cette année

ATS

27.1.2026 - 10:36

Après une hausse estimée à 2,2% en 2025, la croissance du PIB vaudois devrait se tasser à 0,7% cette année, alors qu'une augmentation de 1,1% était attendue jusqu'ici. La commission Conjoncture vaudoise s'attend toutefois à un regain à 1,6% en 2027, même si le degré d'incertitude est jugé «très élevé».

La croissance du PIB vaudois devrait s'afficher en recul à 0,7% cette année (photo d'illustration).
La croissance du PIB vaudois devrait s'afficher en recul à 0,7% cette année (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

27.01.2026, 10:36

27.01.2026, 10:50

«L'économie du canton traverse une période de perturbations liées au changement de cap de la politique commerciale américaine», écrit mardi la commission Conjoncture vaudoise dans un communiqué. Comme facteurs de risque, elle cite la situation géopolitique, mais aussi l'endettement de certains pays ou l'évolution du cours du franc.

Les prévisions par branche sont ainsi à considérer «avec prudence». La commission relève toutefois certaines tendances, et notamment «la robustesse de la demande intérieure.» Le commerce de gros et de détail pourrait connaître une forte croissance (plus de 2%) cette année, comme en 2025. Une «forte croissance» est également attendue dans les services aux entreprises et les activités immobilières.

En revanche, «une croissance modérée» se profile pour la construction, les services financiers et dans les services publics et parapublics, après une forte croissance en 2025. La chimie-pharma pourrait aussi ralentir avec une «forte baisse» (plus de -2%) de l'activité en 2026, alors que le secteur avait affiché une croissance l'an dernier.

Quatre fois par année

Dans l'industrie des machines et l'horlogerie, une baisse modérée (entre -0,5% et -2%) se dessine après une année de stagnation. Les transports et les communications pourraient aussi connaître une forte baisse en 2026. Quant à l'hôtellerie-restauration, les prévisions vont dans le sens d'une stagnation.

Au niveau suisse, le Seco table sur une croissance de 1,4% en 2025, un ralentissement à 1,1% cette année et une embellie à 1,7% en 2027.

Publiées quatre fois par année, les prévisions du PIB vaudois sont élaborées par la commission Conjoncture vaudoise, un partenariat entre l'Etat de Vaud, la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI), la Banque cantonale vaudoise (BCV) et les principales associations de branches du canton.

