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Commerce en gros La demande en produits équitables résiste aux turbulences

ATS

28.5.2026 - 07:42

La demande en produits équitables a progressé en 2025 en Suisse, malgré les turbulences observées sur les marchés des matières premières. La Fondation Max Havelaar a vu les ventes de ses denrées labellisées grimper sur un an, et la consommation par tête a augmenté.

Au total, 3600 denrées en Suisse sont aujourd'hui estampillées de la pastille bleue et verte (archives).
Au total, 3600 denrées en Suisse sont aujourd'hui estampillées de la pastille bleue et verte (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.05.2026, 07:42

28.05.2026, 07:44

En 2025, le chiffre d'affaires s'est enrobé de 6,3% sur un an à 1,08 milliard de francs, selon un communiqué diffusé jeudi. Au total, ces ventes ont généré 14,7 millions de dollars (11,5 millions de francs) de primes supplémentaires pour les coopératives de producteurs labellisées en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

La consommation par habitant a également grimpé, passant de 112 à 119 francs. Parmi les catégories de produits, les confiseries et l'or ont connu la plus forte croissance.

Cette évolution intervient à un moment où les chaînes d'approvisionnement mondiales sont marquées par les incertitudes. Les prix mondiaux, en particulier ceux du café et du cacao, ont subi une forte volatilité ces derniers mois, «ce qui touche directement de nombreux petits producteurs», regrette Fabian Waldmeier, directeur général de la Fondation.

En 2025, Fairtrade a réagi en augmentant les prix minimaux et les primes pour le cacao. Pour le café, les prix minimaux et les primes seront réexaminés et adaptés en 2026.

«Les prix minimums Fairtrade protègent les agriculteurs contre les effondrements des cours. Associés aux primes et aux relations sur le long terme, ils permettent une meilleure planification ainsi que des investissements dans la productivité, la qualité et l'adaptation au changement climatique», souligne-t-il.

Environ 80% du chiffre d'affaires provient du commerce de détail, alors que les géants Coop et Migros, ainsi qu'Aldi Suisse, Lidl Suisse et Volg ont développé leur gamme en produits équitables. Au total, 3600 denrées en Suisse sont aujourd'hui estampillées de la pastille bleue et verte.

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