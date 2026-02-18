  1. Clients Privés
Transport ferroviaire La Deutsche Bahn touchée par une cyberattaque d'ampleur

ATS

18.2.2026 - 15:18

La compagnie ferroviaire allemande Deutsche Bahn a été touchée par une cyberattaque «d'une ampleur considérable». Elle perturbe «par vagues» depuis mardi après-midi les systèmes d'information et de réservation de billets de train, a annoncé le groupe mercredi.

L'entreprise a dit avoir subi ce qu'on appelle une «attaque par déni de service» (DDoS) contre ses systèmes informatiques, qui consiste pour les pirates à leur envoyer un nombre très important de requêtes pour les surcharger.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.02.2026, 15:18

«La Deutsche Bahn a été et reste exposée à des attaques informatiques», a indiqué l'entreprise sur son site internet dans sa dernière mise à jour en début d'après-midi, précisant que celles-ci se déroulent «par vagues».

Concernant les éventuels responsables de la cyberattaque, un porte-parole du ministère de l'Intérieur a indiqué lors d'une conférence de presse habituelle du gouvernement ne pas pouvoir s'exprimer à ce sujet, l'enquête étant encore à un «stade très précoce».

La Deutsche Bahn avait signalé des perturbations mardi après-midi et indiqué dans la soirée que les systèmes fonctionnaient de nouveau normalement.

Puis de nouveaux problèmes ont été signalés mercredi matin, avant d'être à nouveau résolus en fin de matinée.

«Nos mesures de défense sont efficaces», a assuré la Deutsche Bahn sur son site internet, ajoutant être en «contact étroit avec les autorités fédérales».

