La Saint-Valentin est l'une des fêtes les plus importantes et les plus exigeantes pour les fleuristes suisses, représentant environ 5% du chiffre d'affaires annuel de la branche. Le commerce de détail génère environ 40 millions de francs en lien avec cette journée.

La Saint-Valentin est l'un des événements les plus importants pour les fleuristes suisses. (Image d'illustration) ATS

Keystone-SDA, saan, ats ATS

L'approvisionnement des fleuristes constitue un grand défi pour le secteur d'importation et le commerce de gros, explique la Communauté suisse du commerce dans un communiqué. Contrairement à la fête des mères, la Saint-Valentin est célébrée simultanément dans la plupart des pays du monde, ce qui engendre des goulets d'étranglement dans la production florale à l'échelle mondiale.

Comme la production en Suisse et en Europe reste faible en hiver, la majorité des fleurs sont importées de pays proches de l'équateur,

Les 15 entreprises membres de l'Association suisse des grossistes en fleurs s'approvisionnent principalement en fleurs provenant de cultures certifiées, répondant à des critères écologiques et sociaux stricts.

Bien qu'offrir des fleurs à sa ou son Valentin soit un geste très répandu, ce n'est pas la seule manière d'exprimer son affection. Le secteur des fleurs se trouve ainsi en forte concurrence avec d'autres secteurs, poussant les fleuristes et les entreprises spécialisées à déployer des stratégies marketing ciblées pour attirer la clientèle.