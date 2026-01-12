L'Association suisse des banques (ASB) continue d'afficher son opposition à la mesure proposée concernant la couverture en fonds propres des participations étrangères de banques d'importance systémique. Pour la faîtière, la proposition est «extrême, non coordonnée à l'échelon international et ses conséquences pour la place financière suisse seraient disproportionnées», indique-t-elle lundi dans une prise de position.

Les spécialistes estiment que l'introduction de nouvelles exigences en matière de fonds propres, qui dans les faits ne s'appliqueraient qu'à UBS, pénaliserait la place financière dans son ensemble et affaiblirait la compétitivité internationale de la Suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«La crise de Credit Suisse a montré que le problème était non pas l'insuffisance des exigences en matière de fonds propres, mais les concessions réglementaires importantes faites au fil des années, avec pour effet que Credit Suisse n'était pas tenue d'agir en temps utile», écrit l'organisation. «L'enseignement à en tirer est d'éviter systématiquement de telles concessions à l'avenir et non de renforcer massivement les exigences en matière de fonds propres, comme c'est le cas pour la couverture des participations étrangères telle qu'elle est proposée».

Les spécialistes estiment que l'introduction de nouvelles exigences en matière de fonds propres, qui dans les faits ne s'appliqueraient qu'à UBS, pénaliserait la place financière dans son ensemble et affaiblirait la compétitivité internationale de la Suisse. La faîtière assure que «les exigences en vigueur en Suisse en matière de fonds propres comptent déjà parmi les plus strictes au monde».

L'ASB exhorte le pays à ne plus faire «cavalier seul sur la scène internationale» et à s'abstenir «de tout nouveau swiss finish», une expression qui désigne les particularités réglementaires de la Suisse, qui, selon la faîtière, «génèrent des coûts inutiles, pèsent sur l'économie réelle et mettent en péril la compétitivité internationale de la place financière ainsi que sa stabilité». «Des exigences supplémentaires, applicables uniquement en Suisse, créeraient un déséquilibre réglementaire ainsi que des distorsions de concurrence défavorables pour notre pays», ajoute-t-elle.

Fin septembre, le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur la «Lex UBS», une modification de la loi sur les banques et de l'ordonnance sur les fonds propres qui aurait pour effet de soumettre le numéro un bancaire helvétique à des exigences plus sévères en matière de capitaux. La période de consultation s'est achevée le 9 janvier.