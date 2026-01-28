  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Statu quo La Fed gèle ses taux contre l'avis de deux responsables

ATS

28.1.2026 - 20:30

La Réserve fédérale américaine (Fed) a décidé mercredi de laisser ses taux d'intérêt inchangés. Une décision qui interrompt la série de baisses enclenchée en septembre et a été désapprouvée par deux hauts responsables nommés par Trump.

Après une série de baisse, la Fed a décidé de laisser ses taux d'intérêt inchangés (archives).
Après une série de baisse, la Fed a décidé de laisser ses taux d'intérêt inchangés (archives).
sda

Keystone-SDA

28.01.2026, 20:30

La banque centrale explique dans son communiqué que la croissance apparaît «robuste» aux Etats-Unis, suggérant que l'économie n'a pas besoin de soutien supplémentaire.

Sur douze votants, deux se sont opposés à cette décision parce qu'ils voulaient continuer à lâcher du lest: les gouverneurs Stephen Miran et Christopher Waller.

Les investisseurs s'attendaient massivement à ce que les taux directeurs restent dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%, après trois baisses successives en autant de réunions, fin 2025. La défection du gouverneur Stephen Miran n'est pas non plus une surprise.

Entré à la Fed en septembre à la demande de Donald Trump et après une confirmation express du Sénat, il plaide depuis lors pour une politique monétaire beaucoup moins restrictive.

Cette fois, il n'a toutefois pas voté pour une diminution des taux très marquée, d'un demi point de pourcentage, mais plaidé pour une diminution plus conventionnelle, d'un quart de point.

Il a été rejoint par M. Waller, nommé gouverneur pendant le premier mandat de Donald Trump.

Son cas est particulier dans la mesure où il figure dans la liste des quatre favoris de l'exécutif, en lice pour prendre la suite de Jerome Powell, dont le mandat prendra fin en mai. M. Powell tient comme de coutume une conférence de presse très attendue à 20h30 suisses.

Qui pour succéder à Powell?

La banque centrale avait laissé ses taux inchangés une grande partie de l'année 2025, inquiète de voir les droits de douane mis en place par Donald Trump faire dérailler les prix.

Elle a fini par enclencher une détente à partir de septembre, motivée par des créations d'emplois atones. Mais les divisions ont grandi en son sein, du fait du manque de progrès sur l'inflation.

Dans son communiqué, la Réserve fédérale a changé sa façon de qualifier la situation sur le marché du travail. Elle souligne désormais que le taux de chômage «a présenté des signes de stabilisation» (il était de 4,4% en décembre).

Le président Trump cherche à placer à la tête de l'institution un banquier central plus conciliant. Il veut une politique monétaire très souple pour doper l'activité et réduire les coûts de financement de la dette publique. Selon lui, l'inflation n'est plus un problème.

Elle était encore en progression de 2,8% en novembre. Et cela fait cinq ans que son rythme est plus élevé que le niveau souhaité par la Fed (2%).

La faiblesse du dollar n'arrange pas les affaires des consommateurs américains: elle renchérit le prix des produits importés, déjà frappés par les droits de douane mis en place par Donald Trump.

«Seul le président (Trump) sait» quand il annoncera le nom de la personne qu'il veut voir diriger la Fed, a déclaré son ministre des Finances Scott Bessent, lors d'une interview mercredi à la chaîne de télévision économique CNBC. Toute nomination doit être confirmée par le Sénat à majorité républicaine.

Des alliés de Donald Trump n'ont pas apprécié les récents développements autour la Fed et commencé à s'inquiéter des assauts répétés de l'exécutif contre l'indépendance de l'institution monétaire.

Après avoir encaissé sans broncher pendant des mois les insultes et menaces du chef de l'Etat, Jerome Powell a fini par prendre solennellement la parole le 11 janvier, dans un message vidéo.

Il a révélé faire l'objet d'une procédure lancée par le ministère de la Justice pouvant aboutir à des poursuites pénales, concernant l'important coût des travaux de rénovation du siège de la Fed à Washington.

Un «prétexte», selon M. Powell, qui a dénoncé une tentative d'intimider l'institution parce qu'elle ne suit pas «les préconisations du président» des Etats-Unis en matière de politique monétaire.

Les plus lus

Un ancien chargé de sécurité communal dans le viseur de la justice
«La terre s'est dérobée» – Un village sicilien au bord d'un gouffre menaçant
«Il joue avec le feu» – Trump attaque le maire de Minneapolis
Une grosse boulette pour les 79 ans de Michel Sardou!
Désillusion pour Loïc Meillard ! Les Norvégiens fendent la nuit
Alexis Pinturault désabusé : «On ne sait pas sur quel pied danser»