  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Malgré les attaques de Trump «Quoi qu'il arrive, la Fed maintiendra son indépendance!» assure un de ses gouverneurs

ATS

3.9.2025 - 16:20

Les prochains banquiers centraux américains sauront rester étanches aux pressions politiques, a estimé mercredi l'un des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), en lice pour devenir président de l'institution.

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), pense que le risque inflationniste est surévalué et plaide pour une baisse de taux rapide, arguant que le marché du travail est sur une mauvaise pente. (archives)
Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), pense que le risque inflationniste est surévalué et plaide pour une baisse de taux rapide, arguant que le marché du travail est sur une mauvaise pente. (archives)
ATS

Keystone-SDA

03.09.2025, 16:20

03.09.2025, 16:30

«L'indépendance de la Fed est essentielle (...). Il y a des choses en ce moment qui rendent inquiets les gens, mais je pense toujours que nous avons une Fed indépendante», a déclaré Christopher Waller sur la chaîne américaine CNBC.

Nommé gouverneur par Donald Trump sous son premier mandat, M. Waller est considéré comme un prétendant sérieux au poste de président de la banque centrale, quand le mandat de Jerome Powell prendra fin au printemps.

Devises. Le dollar se maintient, l'or à un nouveau record

DevisesLe dollar se maintient, l'or à un nouveau record

Depuis son retour au pouvoir en janvier, Donald Trump multiplie les pressions sur la Fed qu'il exhorte à baisser les taux d'intérêt et à soutenir sa politique économique.

Il tente désormais de révoquer une collègue de M. Waller, Lisa Cook, accusée par le camp présidentiel d'avoir menti pour obtenir des emprunts immobiliers à des taux plus favorables. L'affaire est devant la justice. Le départ de la responsable offrirait à M. Trump la possibilité de nommer une nouvelle personnalité partageant ses idées.

Nouvelle nomination

Le chef d'Etat a déjà désigné un de ses conseillers économiques, Stephen Miran, pour remplacer une autre gouverneure, Adriana Kugler, qui a démissionné. La nomination doit être confirmée par le Sénat.

«Les personnes nommées» travailleront «de manière non partisane», a considéré Christopher Waller sur CNBC. «Donc je pense que quoi qu'il arrive, la Fed maintiendra son indépendance», a-t-il ajouté, tout en refusant de commenter l'affaire Cook.

Christine Lagarde prévient. Et si Trump prenait le contrôle de la Fed?  – «C'est un danger très sérieux»

Christine Lagarde prévientEt si Trump prenait le contrôle de la Fed?  – «C'est un danger très sérieux»

Les responsables de la Réserve fédérale n'ont pas touché aux taux directeurs depuis décembre, de crainte que les droits de douane mis en place par Donald Trump ne fassent dérailler l'inflation.

Christopher Waller a fait entendre sa différence à partir de juin: il pense que le risque inflationniste est surévalué et plaide pour une baisse de taux rapide, arguant que le marché du travail est sur une mauvaise pente.

Il prend toutefois soin de montrer qu'il n'est pas totalement aligné avec l'exécutif américain. «Je prévois un ralentissement de la croissance cette année, principalement en raison de l'impact des droits de douane», a-t-il affirmé mercredi, soulignant que «les droits de douane sont des taxes et que les taxes ne sont généralement pas favorables à la croissance».

Les plus lus

Drame sur l’A14 : une camionnette franchit la glissière et percute le trafic inverse
Trump fait son retour avec une surprenante conférence de presse : les 5 points clés
Une femme de 80 ans dépouillée d’une montre valant plusieurs dizaines de milliers de francs
Moscou menace d'atteindre «militairement» ses objectifs
«Suite à des incidents sur la ligne d'arrivée, il n'y aura pas de vainqueur»
Harcelée par un corbeau, une enseignante se suicide le jour de la rentrée