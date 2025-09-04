  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Banques La Finma harmonise les procédures d'insolvabilité dans la finance

ATS

4.9.2025 - 11:15

L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a procédé à la fusion de trois ordonnances régissant la procédure d'insolvabilité pour les banques, les assurances et autres sociétés financières. Cette harmonisation entrera en vigueur le 1er octobre.

La Finma harmonise les procédures d'insolvabilité dans la finance. (archive)
La Finma harmonise les procédures d'insolvabilité dans la finance. (archive)
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 11:15

04.09.2025, 11:39

Les révisions des lois sur les banques (LB) et sur la surveillance des assurances (LSA) ont rendu nécessaire cette fusion.

La nouvelle ordonnance «consolidée» sur l'insolvabilité regroupe désormais celle sur l'insolvabilité bancaire (OIB-Finma), celle sur la faillite des assurances (OFA-Finma) et celle sur la faillite de placements collectifs (OFPC-Finma), indique jeudi le gendarme financier.

«Ce texte régit (...) la procédure d'assainissement et de faillite pour tous les établissements des marchés financiers relevant de la compétence de la Finma en matière d'insolvabilité, tout en tenant compte des spécificités des différentes catégories d'établissements», précise le communiqué. Une audition sur ce texte menée entre octobre et décembre 2024 a permis d'établir que le projet n'était pas «controversé».

Les changements législatifs pour la LB et pour la LSA sont entrés en force respectivement en 2023 et en 2024.

Les plus lus

Ce que l'on sait des garanties de sécurité envisagées pour l'Ukraine
«J'ai senti que j'avais quatre personnes autour de moi, ils me touchaient...»
Les investisseurs arabes provoquent des remous au bord du lac de Thoune
Un octogénaire agressé chez lui à la Tour-de-Peilz – Auteurs en fuite
«J'avais peur» – Habitants et employés s'inquiétaient depuis longtemps
«Les gens peuvent rajeunir en vieillissant» - L’échange fou entre Xi et Poutine !