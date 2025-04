Avec ses nouveaux droits de douane punitifs, Donald Trump prend le risque de s'aliéner l'électorat populaire qui l'a porté au pouvoir une seconde fois, et de saper les chances des candidats républicains aux prochaines élections.

En relançant une guerre commerciale mondiale, Donald Trump mise sur un pari périlleux : séduire l’électorat populaire avec des promesses fiscales, tout en risquant d’aggraver l’inflation et d’aliéner ses soutiens. Une stratégie qui pourrait coûter cher aux républicains dès 2026. Mike Stewart/AP/dpa

Keystone-SDA ATS

Si les prévisions d'économistes les plus pessimistes se réalisent, le matraquage commercial annoncé par le président américain va nourrir l'inflation et déprimer le marché du travail.

«C'est un énorme pari, et si l'économie flanche, les républicains vont le payer très cher» aux élections législatives de mi-mandat et en 2028, prédit le politologue Larry Sabato.

Donald Trump, ancien propriétaire d'une société de casinos qui a fait faillite à plusieurs reprises, «met en danger son grand atout», à savoir la confiance placée en lui par les Américains en matière de politique économique, ajoute-t-il.

A l'automne 2026, les électeurs américains doivent renouveler tous les élus de la Chambre des représentants et un tiers des sénateurs. En 2028, ils retourneront aux urnes pour l'élection présidentielle, de nouvelles législatives et une multitude de scrutins locaux.

Ménages modestes

Les experts du Budget Lab de l'université de Yale rappellent, dans une analyse publiée mercredi, qu'à court terme les droits de douane «pénalisent davantage les ménages les plus modestes», dont les revenus sont presque entièrement absorbés par les dépenses courantes et qui n'ont pas d'épargne pour amortir le choc.

Or l'électorat populaire et ouvrier s'était tourné vers Donald Trump en novembre dernier, séduit par sa promesse de réduire le coût de la vie.

D'après les sondages de sortie des urnes de la chaîne CBS, les ménages ayant des revenus annuels de moins de 50'000 dollars par an ont voté majoritairement pour le milliardaire républicain.

Pour compenser l'impact des droits de douane, comparés par la plupart des économistes à une taxe sur les consommateurs américains, Donald Trump a une nouvelle fois promis mercredi «les plus fortes baisses d'impôt» jamais vues aux Etats-Unis, sous la forme d'une «grande et belle loi». Il s'agit de prolonger des allègements fiscaux mis en place pendant son premier mandat en 2017.

Bénéfique d'abord pour les plus fortunés

La baisse d'impôts, si elle est adoptée par le Sénat et la Chambre des représentants, où les républicains sont majoritaires, devrait selon le centre de recherche Tax Policy Center bénéficier aux trois-quarts des ménages américains. Mais avec un effet positif plus net pour les plus fortunés, ceux affichant plus de 450'000 dollars de revenu annuel.

Jusqu'ici les élus républicains se gardent de contredire le président, dont l'emprise sur le parti est immense, et qui a réussi à convertir l'électorat conservateur, historiquement favorable au libre-échange, à ses idées protectionnistes. Mais certains manifestent discrètement une certaine prudence.

Patience limitée

Quatre sénateurs républicains se sont joints aux démocrates pour voter mercredi une résolution, qui n'a aucune chance d'entrer en vigueur, visant à empêcher toute taxe sur les produits importés du Canada.

L'influent sénateur républicain Chuck Grassley soutient de son côté une proposition de loi qui exigerait l'approbation du Congrès sous deux mois pour tout nouveau droit de douane.

«Je ne suis pas sûre que la bonne volonté des Américains tiendra jusqu'aux élections de mi-mandat s'ils ressentent un effet négatif des droits de douane ou si l'économie plonge», prévient Barbara Trish, professeure de sciences politiques à l'université Grinnell.

Les scrutins locaux prévus cette année, pour choisir des gouverneurs ou pourvoir un siège de député en Arizona en septembre, feront figure de baromètre.

Troisième mandat aux oubliettes

Si les résultats sanctionnent les conservateurs, la politologue juge que «cela pourrait dissuader les républicains du Congrès de s'aligner complètement sur le président» américain.

Une déroute électorale à mi-mandat pourrait aussi mettre fin aux spéculations sur une candidature de Donald Trump à un troisième mandat, une hypothèse que la Constitution lui interdit, mais que le principal intéressé se plaît à remettre régulièrement sur le tapis.