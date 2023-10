Les loyers ont poursuivi leur hausse en Suisse en septembre. Le prix des biens immobiliers proposés à la location a encore enflé de 0,5% en moyenne par rapport au mois précédent, portant l'augmentation à 3,7% en l'espace d'un an.

Le prix des biens immobiliers proposés à la location a encore enflé de 0,5% en moyenne par rapport au mois précédent. (image d'illustration) KEYSTONE

L'indice des loyers publié mardi par la plateforme immobilière Homegate.ch en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB) est ressorti en hausse de 0,6 point à 123,3 points. La variation mensuelle a été positive dans près de trois quarts des cantons, mais aucun n'a échappé à la tendance haussière en rythme annuel.

Les plus fortes hausses sur un an ont été enregistrées à Schwytz (6,2%), Zurich (6,1%) et en Valais (5,4%). Les loyers ont également pris l'ascenseur dans les cantons de Neuchâtel (3,5%) Genève (3,3%), Fribourg (3,2%) et Vaud (2,6%), le dernier nommé faisant partie des rares ayant observé une baisse (-0,3%) au cours du mois sous revue.

Avec une hausse de 2,3% sur un an, le Jura fait presque figure de rescapé, devancé seulement par les deux Bâle, Zoug, Nidwald, Obwald et la Thurgovie.

