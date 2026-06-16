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Airesis La justice vaudoise prononce la faillite de la société

ATS

16.6.2026 - 08:57

C'est fini pour Airesis. Le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a révoqué le sursis concordataire octroyé à la société de participations et prononcé la faillite de l'entreprise établie à Clarens, ressort-il mardi de la Feuille officielle du commerce (Fosc).

La justice vaudoise prononce la faillite d’Airesis (image symbolique).
La justice vaudoise prononce la faillite d’Airesis (image symbolique).
ATS

Keystone-SDA

16.06.2026, 08:57

16.06.2026, 09:50

Airesis avait obtenu un sursis concordataire le 7 octobre 2025 en vue d'une éventuelle restructuration de sa dette. Les parties peuvent requérir la motivation de la décision du tribunal dans un délai de 10 jours dès publication, à défaut de quoi celle-ci deviendra définitive.

Pour rappel, les actions Airesis ont été retirées de la cotation à la Bourse suisse SIX le 13 novembre 2025. La société vaudoise a longtemps contrôlé la marque française Le Coq Sportif.

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