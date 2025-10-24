La majorité des cantons prévoient un budget déficitaire pour l'année 2026. Plusieurs ont déjà mis en place ou prévoient d'introduire des programmes d'économies. D'autres plus chanceux planifient des baisses d'impôts.

Plusieurs cantons, dont Genève, prévoient un déficit pour l'année prochaine (image d'illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Les cantons suisses ne sont pas tous logés à la même enseigne au regard des budgets qu'ils ont établis pour 2026. Dix-huit affichent un déficit et sept un bénéfice. Fribourg commencera l'année sans budget.

«Les cantons sont confrontés à des réalités et à des conditions différentes qui ont une incidence sur leurs finances», analyse le président de la Conférence des directeurs cantonaux des finances Ernst Stocker.

Les dépenses cantonales les plus importantes concernent les domaines de l'éducation, des affaires sociales et de la santé. «Ces dernières années, elles ont augmenté plus fortement que les recettes dans plusieurs cantons», poursuit le Zurichois.

Zoug est le canton qui prévoit le plus gros bénéfice pour 2026 avec un excédent de 370 millions de francs dans ses caisses. Il est suivi par Berne qui budgétise un surplus de 365 millions.

A contrario, l'Arc lémanique tire la langue. Genève table sur un déficit de près de 410 millions, le plus gros du pays, alors que Vaud prévoit un trou de 331 millions.

Le canton de Zurich s'enfonce également dans le rouge. En 2026, son budget affiche un minus de 139 millions de francs. L'année précédente, le déficit s'élevait encore à 102 millions de francs.

Mesures d'économies

Pour contenir la progression des charges, l'exécutif genevois propose des mesures d'économie à hauteur de 177,7 millions. Les communes sont priées de passer à la caisse en participant au coût de la péréquation cantonale et l'annuité des fonctionnaires est suspendue.

Le déficit projeté est aussi important dans le canton de Vaud, et ce malgré un plan d'économie de 305 millions de francs. Les nouvelles coupes se traduisent par des baisses de subventions, notamment pour l'action sociale, la santé ou encore les hautes écoles. Le personnel de l'Etat est aussi impacté avec des coupes prévues de 51 millions, soit 17% des mesures totales.

Le Jura est le dernier canton romand à afficher un déficit (16,2 millions de francs) pour l'an prochain. «Il s’agit d’un budget de transition, marqué à la fois par l’accueil de Moutier et par le changement de législature cantonale», a indiqué le Gouvernement jurassien.

Baisse fiscale

Canton avec le deuxième plus gros bénéfice (365) annoncé, Berne a pu compenser la forte augmentation des charges dans le secteur de la formation en particulier par une hausse des rentrées fiscales et des versements compensatoires au titre de la péréquation financière nationale.

Berne, comme Lucerne, entend donc faire profiter ses contribuables de ces résultats positifs. Après les allégements fiscaux accordés aux entreprises en 2024 et aux particuliers en 2025, le gouvernement bernois a inscrit d’autres mesures fiscales échelonnées de 2027-2029.

Puiser dans les réserves

Avec deux bénéfices relatifs, Neuchâtel (14,6 millions) et le Valais (0,1 million) sont dans des situations similaires: les deux cantons vont prélever des fonds dans leurs réserves. Le Conseil d'Etat neuchâtelois a encore déposé un amendement au budget afin de soutenir les entreprises à hauteur de près de 8 millions de francs. Ce montant ne modifie pas le bénéfice escompté.

Frédéric Mairy, vice-président du Conseil d'Etat neuchâtelois, estime qu'au niveau des recettes fiscales, les surtaxes douanières américaines auront surtout des conséquences sur le budget 2027. Franziska Biner, la grande argentière valaisanne s'attend elle à une période d'incertitude en lien avec la géopolitique mondiale, les risques de catastrophes naturelles et le programme d'allègement de la Confédération prévu pour 2027.

Fribourg sans budget

Fribourg fait face à une situation exceptionnelle puisqu'il est contraint d'entamer 2026 sans budget. Le Parti socialiste fribourgeois a décidé de lancer le référendum contre la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat. En cas d'aboutissement, le peuple devrait voter le 26 avril prochain.

Le programme d'économie fribourgeois vise à améliorer les comptes de 405 millions de francs entre 2026 et 2028, via 70% de réduction de dépenses et 30% de nouvelles recettes.