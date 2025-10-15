Les fournisseurs de dispositifs médicaux en Suisse scrutent telle une épée de Damoclès la perspective d'une instauration de nouveaux droits de douane aux Etats-Unis, applicables à toute production extra-étasunienne.

Les Etats-Unis sont le deuxième débouché, derrière l'Union européenne, des fournisseurs de dispositifs médicaux suisses. (archives) ATS

Keystone-SDA ATS

Le Département du commerce mène en effet jusqu'au 17 octobre une enquête sur l'importation de toute une gamme de dispositifs, ouverte au titre de la «section 232» de la loi de 1962 sur l'expansion du commerce. L'article autorise le gouvernement à imposer des contraintes sur les importations de biens susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale.

«Nous avons aujourd'hui déjà en Suisse un désavantage concurrentiel flagrant vis-à-vis de nos concurrents étrangers,» a indiqué à AWP Anita Holler, membre de la direction de la faîtière Swiss Medtech, en marge d'une conférence annuelle sur les questions réglementaires.

Privés depuis 2021 déjà de l'accord de reconnaissance mutuelle qui leur assurait un accès sans entrave au marché européen, les acteurs suisses du secteur font aussi face depuis début août aux droits de douane punitifs de 39% qui frappent les produits suisses à la frontière des Etats-Unis, contre 15% pour ses concurrents basés dans l'UE.

«D'éventuelles taxes additionnelles, auxquelles échapperaient d'autres pays au bénéfice d'accords, engendreraient de graves conséquences pour la place économique helvétique,» a insisté la représentante.

Selon le dernier relevé de la Swiss Medtech en 2023, l'Union européenne représentait de loin le premier débouché pour les exportations medtech suisses, avec une part de 50% et une valeur de 6,2 milliards de francs. Avec 2,8 milliards, le pays de l'oncle Sam arrive en seconde position, constituant 23% du total. La Suisse avait alors importé pour 3,5 milliards de dispositifs européens et 1,8 milliard de produits manufacturés aux USA.