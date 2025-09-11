  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Assurances La Mobilière pénalisée à fin juin par les charges liées à Blatten

ATS

11.9.2025 - 10:16

La compagnie d'assurances bernoise La Mobilière est parvenue à accroître le volume des primes au premier semestre. Mais la destruction du village de Blatten a alourdi la charge des sinistres à hauteur d'environ 170 millions de francs.

Le sinistre à Blatten a engendré d'importantes charges pour la compagnie d'assurance (archives).
Le sinistre à Blatten a engendré d'importantes charges pour la compagnie d'assurance (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.09.2025, 10:16

11.09.2025, 10:19

De janvier à fin juin, le taux de sinistres s'est accru en comparaison annuelle de 4,2 points de pourcentage pour s'établir à 71,4%, en raison des dommages qui ont suivi l'effondrement du glacier au-dessus du village valaisan de Blatten le 28 mai dernier, selon le communiqué paru jeudi.

Dans le même temps, le volume de primes a augmenté de 4,7% à 3,66 milliards de francs. Dans le secteur non-vie, les recettes de primes ont progressé de 5,4% à 3,03 milliards, tandis que le bénéfice a plongé de 44,2% à 135,6 millions de francs. Le ratio combiné s'est détérioré à 100,6%, après 95,4%, ce qui signifie que la société a davantage déboursé qu'elle n'a encaissé de primes.

Dans le secteur vie, le volume des primes brutes a progressé de 1,7% à 621,2 millions de francs. En prévoyance privée, la croissance a atteint 3,5% pour les affaires à primes périodiques, tandis qu'en prévoyance professionnelle, le volume des primes s'est accru de 3,4%. Le bénéfice s'est stabilisé à 29,5 millions de francs.

Le résultat financier a diminué de près de 6% à 267,2 millions de francs, en raison de l'affaiblissement du dollar US et des effets de change négatifs qui en ont résulté. Le bénéfice consolidé a lui fondu de 38,2% à 169,9 millions de francs. La catastrophe de Blatten «a lourdement grevé notre résultat», a commenté la directrice générale Michèle Rodoni, citée dans le document.

Par rapport au 31 décembre 2024, les fonds propres consolidés ont augmenté de 1,3% à 7,163 milliards. En se basant sur une valeur comptable moyenne de 21,610 milliards de francs, après 20,523 milliards, la Mobilière a réalisé un rendement des placements de 1,2%, contre 1,4%.

Les plus lus

Haute-Savoie: la police trouve un corps dans un sac au bord d'une route
Qu'est-ce que le «sepsis», qui tue chaque année 4000 personnes en Suisse?
Le prince Harry s'exprime après avoir enfin revu son père
La fille d'Elon Musk, vit en coloc'... pour limiter les dépenses!
«C'était étrange, effrayant, presque apocalyptique»
«Je ne savais pas quoi faire. J'étais paralysé» - Face à Trump, ils craignent le pire