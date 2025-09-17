La nouvelle équipe dirigeante de Nestlé prend les rênes d'un géant de l'agroalimentaire en crise, souffrant d'une perte de confiance, d'une faible croissance et d'un endettement croissant. Les principaux chantiers du groupe:

Le nouveau patron et ancien directeur de Nespresso, Philipp Navratil, doit désormais instaurer la stabilité, renforcer l'intégrité et donner une orientation claire au groupe. ATS

CRISE DE CONFIANCE: le départ en 2024 du directeur général Mark Schneider a marqué l'amorce de la crise de confiance des investisseurs. Son successeur Laurent Freixe a depuis été licencié après une relation non divulguée avec une subordonnée directe. Et, le président Paul Bulcke vient de démissionner à la suite de critiques massives sur sa gestion des dirigeants successifs. Le nouveau patron et ancien directeur de Nespresso, Philipp Navratil, doit désormais instaurer la stabilité, renforcer l'intégrité et donner une orientation claire au groupe.

RATIONALISATION DU PORTEFEUILLE: avec plus de 2000 marques, Nestlé est considérée comme trop diversifiée. Les investisseurs exigent une concentration sur quelques dizaines de marques clés, ainsi que des structures plus légères et des coûts réduits. Dans le même temps, le groupe doit accélérer le rythme. Des concurrents tels que Kraft Heinz ou Unilever se séparent de certaines divisions afin de libérer de la valeur. Les appels à une scission du groupe pourraient se faire plus pressants, préviennent les analystes.

SECTEUR DE LA SANTÉ: Nestlé Health Science reste un sujet de préoccupation. Le secteur des vitamines et des compléments alimentaires connaît une croissance lente, et les acquisitions de plusieurs milliards d'euros, comme celle d'Aimmune, n'ont à ce jour pas produit les fruits escomptés. Le groupe mise désormais sur des marques haut de gamme telles que Garden of Life et envisage de vendre des produits grand public.

EAUX ET PARTICIPATIONS: France et Belgique ont engagé des procédures judiciaires pour des méthodes de filtration d'eau minérale non autorisées. Parallèlement, l'attention se porte sur la participation de 20,1% dans L'Oréal, soit une réserve de sécurité de plus de 38 milliards de francs. La vente des produits surgelés américains ou des vitamines grand public est également à l'ordre du jour, ce qui pourrait rapporter plusieurs milliards.

CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DU CAFÉ: Nestlé domine le marché mondial du café avec Nescafé, Nespresso et Starbucks, mais avec le projet de fusion entre JDE Peet's et Keurig Dr Pepper, ses concurrents unissent leurs forces. Nestlé doit également maintenir l'accent sur l'innovation, la promotion et la diversité des produits afin de conserver sa position de pointe sur le long terme et éviter de perdre des parts de marché.

ASIE: après le boom lié au Covid-19, la croissance a connu un ralentissement brutal en Chine en 2025, pesant sur la croissance organique du groupe. Le contexte déflationniste et la faiblesse de la demande des consommateurs rendent la reprise difficile. Nestlé réagit en restructurant sa direction et en investissant dans de nouvelles marques, mais ne prévoit pas d'amélioration avant un an.

ENDETTEMENT ET POLITIQUE DE DIVIDENDES: les rachats d'actions pour plus de 53 milliards de francs ont fait passer la dette nette à plus de 60 milliards, et le ratio dette/bénéfice opérationnel au niveau de l'Ebitda a grimpé à plus de trois. Certains analystes mettent en garde contre les risques liés à la solvabilité. Ils réclament des ventes d'activités et une politique de distribution plus prudente.

COURS DE L'ACTION: depuis 2022, Nestlé a perdu environ 40% de sa valeur boursière, l'action étant passée d'un peu moins de 130 francs en 2022 à un peu plus de 70 francs actuellement. Les investisseurs y voient un signal d'alarme et parlent d'une crise de confiance. Les analystes attendent du nouveau patron qu'il donne une impulsion pour relancer le chiffre d'affaires et les marges. Sans stratégie claire, Nestlé risque de perdre durablement son rayonnement et sa position concurrentielle.