Après l'Allemagne La Nouvelle-Zélande suspend les envois postaux vers les USA

ATS

25.8.2025 - 07:57

La poste néo-zélandaise a suspendu provisoirement les livraisons postales vers les Etats-Unis, a annoncé samedi le gouvernement, invoquant la confusion engendrée par les droits de douane imposés par le président Donald Trump.

Washington étend ses droits de douanes sur les colis postaux (photo prétexte, archives). 
Washington étend ses droits de douanes sur les colis postaux (photo prétexte, archives). 
Imago

Keystone-SDA

25.08.2025, 07:57

La New Zealand Post a avoir temporairement suspendu ses services à partir du 21 août avant l'entrée en vigueur le 29 août des tarifs douaniers de 15% imposés par les Etats-Unis.

Seuls un nombre limité de lettres et les documents importants, tels que les passeports ou les lettres juridiques, seront livrés aux Etats-Unis, indique un communiqué sur le site internet du transporteur.

New Zealand Post a déclaré qu'elle s'employait à apporter «rapidement» des changements à son service en espérant reprendre les livraisons «dès que possible».

Fin juillet, l'administration Trump a annoncé mettre fin à l'exemption de taxes sur les petits colis entrant aux Etats-Unis à compter du 29 août.

Washington va ainsi taxer les livraisons postales, d'une valeur inférieure à 800 dollars, au même niveau que les autres produits provenant de l'UE, soit à 15%, selon l'accord commercial conclu fin juillet.

Les Etats-Unis ont commencé à imposer des tarifs douaniers en avril, mais la plupart ne prennent effet qu'en août après des mois de négociations.

Droits de douane. Deutsche Post restreint l'envoi de colis aux USA

Droits de douaneDeutsche Post restreint l'envoi de colis aux USA

