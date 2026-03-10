Guerre au Moyen-Orient, hausse des prix du pétrole et marchés nerveux : de nombreux investisseurs se demandent actuellement s’ils doivent acheter des actions, en vendre ou simplement attendre. Deux experts financiers expliquent ce qui compte vraiment en ce moment.

Les marchés boursiers réagissent avec nervosité à l’escalade au Moyen-Orient. La hausse des prix du pétrole, le possible bloquage du détroit d’Ormuz et les inquiétudes concernant les chaînes d’approvisionnement amènent de nombreux investisseurs à réfléchir à la stratégie à adopter.

Dans les périodes agitées, un adage boursier revient souvent : «Buy the dip», autrement dit profiter des baisses de cours pour acheter des actions à bas prix. Mais les experts mettent en garde contre l’application automatique de cette stratégie.

«Cette phrase est presque utilisée par réflexe sur les marchés», explique Chantal Häberli, planificatrice financière chez «Selma Finance», dans un entretien avec blue News. Selon elle, cela peut fonctionner dans certaines situations, car les marchés ont parfois tendance à sur-réagir aux événements géopolitiques avant de se calmer.

Mais Häberli appelle à davantage de prudence. «En situation de guerre, je formulerais cela de manière plus nuancée.» Ce qui compte n’est pas la baisse du cours en elle-même, mais la raison de cette baisse. «Je reformulerais donc le principe : non pas «Buy the dip», mais «Understand the dip».»

Les prix de l’énergie, facteur clé

Selon Häberli, il est en ce moment particulièrement important de surveiller les prix de l’énergie. Ils constituent l’un des canaux les plus rapides par lesquels les conflits géopolitiques affectent l’économie mondiale.

«La hausse des prix de l’énergie a un impact direct sur l’inflation et sur les marges des entreprises», explique-t-elle. Si le pétrole reste durablement cher - par exemple si son prix dépasse nettement les 110 dollars le baril - les banques centrales pourraient maintenir plus longtemps une politique monétaire restrictive.

Au final, trois facteurs déterminent surtout l’ampleur des conséquences économiques d’un conflit : les prix de l’énergie, la politique monétaire ainsi que les routes commerciales et les chaînes d’approvisionnement.

La guerre pèse déjà sur les marchés

Matthias Geissbühler, Chief Investment Officer chez Raiffeisen, estime lui aussi que les prix de l’énergie sont déterminants. «La situation actuelle laisse penser que la guerre avec l’Iran pourrait s’inscrire dans la durée», explique-t-il à la demande de blue News. Les prix de l’énergie ont déjà fortement augmenté. «Cette évolution ne restera pas sans conséquences pour l’économie.»

Si le détroit d’Ormuz devait rester bloqué pendant une période prolongée, les prix du pétrole pourraient rester au-dessus des 100 dollars le baril. Cela accentuerait les pressions inflationnistes dans le monde entier et pèserait davantage sur l’économie.

Pour les marchés boursiers, cela représente un vent contraire. «Globalement, cela affecte négativement l’évolution des bénéfices de nombreuses entreprises», souligne Geissbühler. «À court terme, cela accentue la pression sur les marchés.»

Les ventes paniques sont rarement une bonne idée

Face à ce type de nouvelles, de nombreux investisseurs réagissent de manière instinctive, par exemple en vendant leur portefeuille dans l’idée de racheter plus tard. Les deux experts estiment toutefois que cette stratégie est risquée.

«Cette réflexion est compréhensible, mais elle pose souvent problème dans la pratique», explique Häberli. Le moment du retour sur le marché est particulièrement difficile à déterminer.

Historiquement, certains des meilleurs jours en Bourse se produisent très près des plus fortes chutes. «Ceux qui vendent dans une phase de grande incertitude manquent souvent ces rebonds.»

Geissbühler met également en garde contre les réactions impulsives. «La panique est toujours mauvaise conseillère en Bourse.» Les allers-retours à court terme génèrent en outre des coûts supplémentaires.

La qualité est plus importante que le timing parfait

Plutôt que des décisions précipitées, les experts recommandent une approche structurée. La diversification et les investissements de qualité sont particulièrement importants. «La diversification devient encore plus essentielle, non seulement entre entreprises, mais aussi entre régions, secteurs et classes d’actifs», explique Häberli.

Disposer d’une réserve de liquidités peut également être utile, car elle offre aux investisseurs la flexibilité nécessaire sans devoir agir sous pression.

Geissbühler recommande lui aussi la retenue : «Dans cette situation, nous conseillons globalement de limiter les activités et d’adopter une attitude attentiste.»

Investir progressivement plutôt que tout d’un coup

Pour les investisseurs disposant de liquidités, une approche progressive peut être judicieuse. «Au lieu d’essayer de trouver le moment parfait pour entrer sur le marché, de nombreux investisseurs investissent leur capital en plusieurs étapes», explique Häberli. Cela réduit le risque d’entrer au pire moment.

Au final, une règle boursière reste particulièrement valable : «Time in the market beats timing the market.» Autrement dit, investir sur le long terme est souvent plus payant que d’essayer de trouver le moment idéal pour entrer sur le marché.

