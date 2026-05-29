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Tourisme La parahôtellerie a connu une croissance vigoureuse en 2025

ATS

29.5.2026 - 09:32

Le secteur de la parahôtellerie a retrouvé de l'allant l'année dernière, enregistrant une nette progression des nuitées après un exercice 2024 en recul.

Les campings ont particulièrement séduit les Suisses l'an dernier (archives).
Les campings ont particulièrement séduit les Suisses l'an dernier (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.05.2026, 09:32

29.05.2026, 09:34

Les visiteurs étrangers ont véritablement porté la croissance pour les logements de vacances, campings et autres hébergements collectifs, alors que les hôtes suisses restent largement majoritaires.

Le nombre de nuitées s'est étoffé de 4,7% sur un an à 18,1 millions, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cette augmentation est plus forte que celle enregistrée par le secteur hôtelier traditionnel, qui a enregistré 43,9 millions de nuitées, soit une hausse de 2,6%.

En cumulant ces deux chiffres, les statisticiens fédéraux parviennent à un total de 62,0 millions de nuitées, soit +3,2% par rapport à 2024. Les touristes étrangers couvrent 29,1 millions de nuitées (+4,9%), contre 32,9 millions (+1,7%) pour les visiteurs helvétiques.

Pour la seule parahôtellerie, les hôtes indigènes sont les plus nombreux, à 11,7 millions de nuitées, ce qui représente une hausse de 2,1%. Un véritable bond (+9,8%) est constaté chez les touristes étrangers, à 6,3 millions de nuitées.

Les logements de vacances se taillent la part du lion, couvrant 40,7% du total, soit 7,4 millions de nuitées (+4,3%), dont 4,2 millions (+1,4%) pour les visiteurs suisses et 3,1 millions (+8,6%) pour les autres, les clients en provenance d'Europe représentant 77,5% de ce chiffre. La durée moyenne de séjour atteint 5,9 nuits. Selon les indications de l'OFS, la région lémanique a été la plus courue, en témoignent les 2,1 millions de nuitées générées par cette destination.

La plus forte poussée de touristes internationaux (+11,6% à 1,2 million de nuitées) est à mettre au crédit des hébergements collectifs, dont la fréquentation a globalement stagné (-0,4%) à 4,4 millions de nuitées, pour une durée moyenne de séjour de 2,8 nuits. La Suisse orientale a rencontré le plus fort succès dans ce créneau touristique.

Les campings ont attiré beaucoup de Suisses (3,1 millions de nuitées, +6,7%) et un grand nombre d'étrangers (2,1 millions dont 96% d'Européens, +10,7%) et réalisé une croissance de 8,2%. L'Espace Mittelland et la région lémanique ont cumulé à eux seuls 1,2 millions de nuitées. La durée moyenne du séjour dans un camping helvétique en 2025 était de 2,8 nuits.

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