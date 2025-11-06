  1. Clients Privés
Banques La performance 2025 de SIX laminée par les déboires de Worldline

ATS

6.11.2025 - 08:57

SIX lance un sérieux avertissement sur pertes pour l'exercice en cours, dans le sillage du projet d'augmentation de capital de Worldline. La participation générera sur l'exercice en cours un correctif de valeur de l'ordre de 550 millions de francs.

Worldline fournit des services de paiement électroniques (archives).
Worldline fournit des services de paiement électroniques (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.11.2025, 08:57

06.11.2025, 09:01

Hors impact de son partenaire français en difficultés chroniques, Worldline, le résultat net de l'opérateur de la Bourse suisse SIX devrait avoisiner les 250 millions de francs, indique un communiqué diffusé jeudi. La perte nette devrait ainsi s'établir autour de 300 millions.

SIX assure soutenir les plans de transformations présentés par le géant du trafic de paiements, mais n'entend pas pour autant souscrire à l'augmentation de capital à hauteur de 500 millions d'euros annoncée ce même jour, se résignant ainsi à une dilution de sa participation actuelle de 10,5%. L'entreprise hexagonale demeure dépeinte comme un partenaire important dans le domaine des paiements, nonobstant le départ annoncé de l'administratrice Giulia Fitzpatrick, représentante de SIX au conseil de Worldline.

La participation sera en outre désormais considérée comme un simple investissement financier.

SIX a en revanche convenu de racheter à son partenaire ses activités de gestion électronique de données dans le domaine de la conformité, sans s'épancher sur les contours financiers de l'opération.

Les contrariétés liées à Worldline s'inscrivant sur un registre purement comptable, la direction de SIX n'envisage pas de retoquer sa politique en matière de rémunération de ses actionnaires et fait toujours miroiter un dividende de 5,30 francs par action au titre de 2025, inchangé sur un an.

