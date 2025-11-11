  1. Clients Privés
Suisse La performance des caisses de pension progresse en octobre

ATS

11.11.2025 - 16:37

La performance des caisses de pension suisses a évolué positivement en octobre, après s'être stabilisée en septembre. Le rendement moyen mensuel des institutions de prévoyance autonomes passées sous revue par UBS s'est établi à 1,16%, variant entre -0,13% et 2,81%.

ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 16:37

11.11.2025, 17:18

La performance depuis le début de l'année est de 4,81% et le rendement annualisé est de 3,29% depuis le début des mesures effectuées en 2006.

Le mois dernier, le rendement médian des petites caisses de pension avec des actifs sous gestion inférieurs à 300 millions de francs était de 1,17%, soit plus haut que celui des grandes institutions de prévoyance avec des actifs sous gestion de plus d'un milliard de francs, à 1,1%.

Les classes d'actifs ont toutes livré des gains positifs. Mesurées en francs, les actions mondiales ont été les plus rentables en octobre (2,93%), suivie des actions suisses (1,45%), des fonds de couverture (1,21%), des obligations en devises étrangères (0,86%), du capital-investisssement (0,52%), des obligations en francs (0,51%), de l'immobilier indirect (0,51%), de l'immobilier direct (0,43%) et enfin des infrastructures (0,02%).

«Les marchés mondiaux ont fait preuve de résilience en octobre, surmontant les épisodes de volatilité», soulignent les économistes d'UBS. «L'humeur des investisseurs a été stimulé par les solides dépenses de consommation aux États-Unis, une deuxième réduction de 25 points de base de la Fed et des investissements continus dans l'intelligence artificielle.»

Selon eux, les tensions entre les États-Unis et la Chine ne devraient pas s'intensifier, «l'histoire suggère que les 'shutdowns' du gouvernement américain ont un effet économique limité. L'inflation se modère, et des données sur l'emploi plus faibles pourraient inciter la Fed à assouplir davantage sa politique».

