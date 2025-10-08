La performance des caisses de pension helvétique est demeurée stable en septembre, après un dernier rebond enregistré en juillet.

Le rendement moyen des grandes institutions de prévoyance, dont fait partie Swiss Life, s'est élevé à 0,79% au mois de septembre. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

Le rendement moyen mensuel de la centaine d'institutions de prévoyance autonomes passées sous revue par UBS s'est établi à 0,77%, variant entre -0,39% et 2,24%. La performance depuis le début de l'année est de 3,54% et le rendement annualisé est de 3,24% depuis le début des mesures effectuées en 2006.

Le mois dernier, le rendement médian des petites caisses de pension avec des actifs sous gestion inférieurs à 300 millions de francs était de 0,75%, soit plus bas que celui des grandes institutions de prévoyance avec des actifs sous gestion de plus d'un milliard de francs, à 0,79%.

«En septembre, la Réserve fédérale américaine (Fed) a procédé à sa première baisse de taux de l'année, en réaction à des signes de ralentissement sur le marché du travail américain et à une inflation plus modérée – bien qu'encore supérieure à son objectif de 2%. Parallèlement, l'augmentation des investissements dans l'intelligence artificielle a soutenu la vigueur du marché au troisième trimestre», notent les économistes d'UBS.

Selon eux, «ces deux facteurs ont renforcé la confiance des investisseurs et conduit à un sixième rallye mensuel consécutif des marchés actions mondiaux. Les obligations américaines ont également enregistré des résultats positifs, portées par de nouvelles révisions à la baisse des attentes de taux de la Fed.»

Avec une moyenne de 1,3, le ratio de Sharpe au cours des 36 derniers mois, qui mesure la performance d'un investissement ajustée au risque, était supérieur à celui du mois précédent (0,76).

Les classes d'actifs ont livré des gains «majoritairement positifs». Mesurées en francs, les actions mondiales ont été les plus rentables en septembre (3,17%), suivies du private equity (0,66%), des obligations en devises étrangères (0,63%), des hedge funds (0,63%), des obligations en francs (0,43%), de l'immobilier indirect (0,33%), des infrastructures (0,24%), de l'immobilier direct (0,17%) et des actions suisses (-1,2%).

Les experts d'UBS disent rester «prudemment optimistes, malgré la montée des tensions géopolitiques et l'incertitude politique persistante, qui continuent de représenter des vents contraires pour les marchés». Historiquement, les shutdowns du gouvernement américain n'ont entraîné qu'une volatilité de marché de courte durée, soutiennent-ils.

Ils tablent sur d'autres baisses de taux totalisant 75 points de base entre octobre et la fin du premier trimestre 2026 et s'attendent à ce que la Fed continue de donner la priorité à la faiblesse du marché du travail par rapport à une hausse de l'inflation probablement temporaire.