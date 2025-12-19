  1. Clients Privés
Le Conseil fédéral rétropédale La Poste doit continuer de distribuer les zones isolées

ATS

19.12.2025 - 11:33

La Poste doit continuer de distribuer le courrier dans les zones isolées. Le Conseil fédéral est revenu vendredi sur sa réforme qui prévoyait de supprimer le service aux habitations isolées afin de financer le service universel.

La Poste doit continuer de distribuer toutes les zones de Suisse, même les plus isolées (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

19.12.2025, 11:33

19.12.2025, 11:44

«Le Conseil fédéral renonce à revenir sur la notion de zone. La Poste devra donc continuer à distribuer les envois dans toutes les maisons habitées à l'année», indique-t-il dans un communiqué.

Le gouvernement prévoyait, dans une révision de l'ordonnance sur la Poste, de supprimer l'obligation de distribuer dans les habitations isolées, même occupées à l'année. Il avait fixé un minimum de cinq maisons habitées à l'année sur une surface d'un hectare pour que le courrier soit distribué.

La mesure de cette révision, qui doit permettre au géant jaune d'économiser jusqu'à 45 millions de francs par année à partir de 2026, avait suscité de vives réactions en particulier dans les zones périphériques.

