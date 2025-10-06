  1. Clients Privés
Argovie La Poste ouvre son plus grand centre dédié à la logistique

ATS

6.10.2025 - 16:56

La Poste a ouvert ce lundi son plus grand centre dédié à la logistique de stockage à Villmergen en Argovie. Le complexe doit permettre de stocker, traiter et expédier des marchandises pour une clientèle de professionnels du commerce et de la santé.

KEYPIX - Plusieurs robots autonomes dans l'entrepôt automobile de Swiss Post Cargo recherchent les articles d'une commande, lors d'une visite guidée pour les médias du nouveau centre logistique de stockage de la Poste suisse à Villmergen, dans le canton d'Argovie, le lundi 6 octobre 2025. (KEYSTONE/Urs Flueeler)
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.10.2025, 16:56

La superficie de la nouvelle structure est équivalente à environ huit de terrain de football, écrit la Poste dans un communiqué. Le géant jaune a investi 137 millions de francs dans ce nouveau centre qui vient s'ajouter à son site actuel de Villmergen. Cet investissement doit répondre à une demande croissante dans le domaine de la logistique des marchandises et de la santé.

La Poste estime que cette nouvelle structure va permettre de soutenir le système de santé suisse. Elle souligne que plusieurs établissements comme des hôpitaux ou des cliniques privés lui confient leurs logistiques. Le géant jaune veut ainsi regrouper leurs processus et réduire leurs coûts.

La création de ce nouveau centre répond aux normes les plus strictes en matière de durabilité, écrit encore la Poste. Des nouvelles places de travail doivent accompagner ce nouvel écrin. «Avec cent nouveaux emplois et sept places de formation, nous créons non seulement de l’espace pour des marchandises volumineuses et exigeantes, mais aussi des perspectives pour notre personnel», déclare Johannes Cramer, responsable services logistiques et membre de la direction du groupe Poste.

