Il n'est désormais plus possible d'envoyer une carte postale gratuitement chaque jour via l'application de La Poste Postcard Creator. Depuis début novembre, seule une par semaine peut être envoyée gratuitement. Le géant jaune poursuit ainsi ses mesures d'économies.

La Poste enchaîne les coupes depuis qu'elle a annoncé des mesures d'économie (image prétexte). ATS

«La Poste est actuellement le seul opérateur en Suisse à proposer une telle offre, indique un porte-parole de La Poste à l'agence de presse Keystone-ATS. Mais elle doit agir pour rester saine sur le plan économique».

La Poste a informé sa clientèle de ce changement par e-mail en octobre. «Nous avons le plaisir de vous informer d'une nouveauté: à partir du 1er novembre 2023, les cartes gratuites ne pourront plus être envoyées qu'une fois par semaine», pouvait-on lire.

L'application Postcard Creator a jusqu'à présent joui d'une grande popularité, selon le géant jaune. L'année dernière, huit millions de cartes postales ont été envoyées, contre 800'000 l'année de son lancement en 2014.

Coupes d'emplois

La Poste ne précise toutefois pas combien de ces cartes ont été envoyées gratuitement. Environ 200'000 personnes ont utilisé l'application chaque mois, dit-elle. Une carte payante coûte 2,10 francs.

La Poste a annoncé début septembre un programme d'économies de 42 millions. La semaine dernière elle a annoncé mettre fin à la distribution de publicité par sa filiale Direct Mail. Plus de 3900 employés sont concernés par cette coupe de 422 postes.

Au premier semestre 2023, le bénéfice de La Poste avait diminué de plus de moitié par rapport à la même période de l'année précédente: il s'élevait à 118 millions de francs, soit 141 millions de moins que l'année précédente. La Poste avait alors lancé des programmes d'efficience et de regroupement des bureaux pour réduire ses coûts.

falu, ats