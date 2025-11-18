  1. Clients Privés
Sociétés de tansport La Poste réalise un résultat en baisse, mais solide

ATS

18.11.2025 - 10:38

La Poste a réalisé un résultat d'exploitation de 183 millions de francs pour les neuf premiers mois de 2025. C'est 58 millions de moins qu'à la même période de l'année dernière.

Plus de colis, moins de lettres et coûts croissants, annonce mardi la Poste après les trois premiers trimestres 2025. (archives)
Plus de colis, moins de lettres et coûts croissants, annonce mardi la Poste après les trois premiers trimestres 2025. (archives)
ATS

Keystone-SDA

18.11.2025, 10:38

18.11.2025, 10:42

La Poste a en revanche réussi à augmenter son bénéfice consolidé de 7 millions de francs à 193 millions à la fin du troisième trimestre, a-t-elle annoncé mardi. Cela est dû en premier lieu à la vente de la co-entreprise Yuh SA de PostFinance.

Le bras financier du géant jaune a enregistré des résultats en hausse sur les neuf premières mois de l'année. La direction déplore cependant un environnement de marché difficile. De janvier à fin septembre, Postfinance a affiché un produit d'exploitation de 224 millions, après 158 millions il y a un an.

Le recul du volume des lettres se poursuit (-4,3%), tout comme les paiements au guichet (-9,2%). L'entreprise a en revanche livré davantage de colis (3,5%) et transporté plus de voyageurs dans ses cars postaux (+3,2%) durant les trois premiers trimestres 2025.

En 2025, la Poste est confrontée à des coûts croissants. Ainsi, elle enregistre une augmentation des frais de personnel, principalement due aux mesures salariales et à la hausse des cotisations de prévoyance professionnelle.

«La Poste est en bonne santé financière. Mais nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers», dit le responsable Finances de la Poste Alex Glanzmann dans le communiqué. Le service universel coûte bien plus cher à la Poste que les bénéfices générés par le monopole du transport des lettres. Ainsi, si elle en venait à se limiter à son cœur de métier traditionnel, elle disparaîtrait dans un avenir plus ou moins proche.

