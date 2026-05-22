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Produits laitiers La production suisse de lait et de beurre dépasse la demande

ATS

22.5.2026 - 10:23

La Suisse produit trop de lait. De plus, la forte teneur en matière grasse du lait entraîne une augmentation des stocks de beurre, comme l'a indiqué vendredi l'interprofession du lait.

Les entrepôts frigorifiques suisses abritent actuellement environ 7000 tonnes de beurre, soit bien plus que la normale. (Archives)
Les entrepôts frigorifiques suisses abritent actuellement environ 7000 tonnes de beurre, soit bien plus que la normale. (Archives)
ATS

Keystone-SDA

22.05.2026, 10:23

22.05.2026, 10:32

Selon le communiqué, la production laitière au premier trimestre 2026 a dépassé de 6,1% le niveau de l'année précédente. Dès le dernier trimestre 2025, les livraisons de lait avaient déjà atteint un niveau record, avec une hausse de 7,4%. Les volumes de lait sont donc supérieurs à la demande, indique l'organisation sectorielle.

Outre les volumes de lait excédentaires, la teneur élevée en matière grasse du lait a également entraîné une production importante de beurre. Actuellement, plus de 7000 tonnes de beurre se trouvent dans les entrepôts frigorifiques, soit environ 2000 tonnes de plus que la normale à cette période de l'année.

Le comité directeur de l'organisation sectorielle a décidé de soutenir l'exportation de 800 tonnes supplémentaires de beurre. Les ressources du fonds de régulation ne suffisant plus à financer intégralement ce dispositif, l'aide sera réduite à partir de juin.

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