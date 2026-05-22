Produits laitiersLa production suisse de lait et de beurre dépasse la demande
ATS
22.5.2026 - 10:23
La Suisse produit trop de lait. De plus, la forte teneur en matière grasse du lait entraîne une augmentation des stocks de beurre, comme l'a indiqué vendredi l'interprofession du lait.
Keystone-SDA
22.05.2026, 10:23
22.05.2026, 10:32
ATS
Selon le communiqué, la production laitière au premier trimestre 2026 a dépassé de 6,1% le niveau de l'année précédente. Dès le dernier trimestre 2025, les livraisons de lait avaient déjà atteint un niveau record, avec une hausse de 7,4%. Les volumes de lait sont donc supérieurs à la demande, indique l'organisation sectorielle.
Outre les volumes de lait excédentaires, la teneur élevée en matière grasse du lait a également entraîné une production importante de beurre. Actuellement, plus de 7000 tonnes de beurre se trouvent dans les entrepôts frigorifiques, soit environ 2000 tonnes de plus que la normale à cette période de l'année.
Le comité directeur de l'organisation sectorielle a décidé de soutenir l'exportation de 800 tonnes supplémentaires de beurre. Les ressources du fonds de régulation ne suffisant plus à financer intégralement ce dispositif, l'aide sera réduite à partir de juin.