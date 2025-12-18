La Rega va transférer son siège de l'aéroport de Zurich à l'aérodrome de Kägiswil, dans le canton d'Obwald. L'entreprise annonce jeudi avoir déposé une demande de permis de construire auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile.

Les hélicoptères de la Rega auront un nouveau point de chute, en Suisse centrale. ATS

Keystone-SDA ATS

La Rega doit abandonner son emplacement actuel à l'aéroport de Zurich d'ici 2030, indique-t-elle dans un communiqué. Le nouveau site en Suisse centrale lui offrira les conditions nécessaires, notamment d'un point de vue opérationnel, pour répondre à ses besoins à long terme.

Un ancien aéroport militaire se situe à Kägiswil. Pour que la Rega puisse y construire son nouveau siège, cette place d'aviation doit d'abord être transformée en héliport civil.