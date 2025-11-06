  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Banques La rentabilité opérationnelle de Valiant en berne après neuf mois

ATS

6.11.2025 - 09:07

Dans un contexte de stagnation de ses volumes hypothécaires, Valiant a subi un recul de ses recettes et de sa rentabilité opérationnelle sur les neuf premiers mois de l'année. Le bénéfice net a néanmoins gonflé de 3,1% sur un an, 108,3 millions de francs.

Le groupe bancaire a confirmé ses prévisions de bénéfice net pour l'ensemble de l'année (archives).
Le groupe bancaire a confirmé ses prévisions de bénéfice net pour l'ensemble de l'année (archives).
ATS

Keystone-SDA

06.11.2025, 09:07

06.11.2025, 09:56

Le produit d'exploitation s'est replié de 1,5% à 411,1 millions de francs, indique jeudi l'établissement bernois. Principale source de revenus, les opérations d'intérêt ont dégagé un résultat net de 296,6 millions, en légère baisse de 0,7%. Les commissions ont généré davantage de recettes (+5,9%), contrairement à l'activité de négoce (-23%).

Le résultat opérationnel s'est inscrit à 170,9 millions (-3,9%) de francs, alors que les charges d'exploitation ont été maîtrisées (+0,4%) à 224,8 millions.

La somme au bilan a grappillé 2,5% depuis le début de l'année à 38,07 milliards de francs, dont 28,90 milliards de créances hypothécaires (+0,8%) et 22,61 milliards (+0,9%) de dépôts clientèle.

Pour l'exercice en cours, la direction du groupe bancaire table toujours sur un bénéfice net «légèrement plus élevé» en 2025.

Les plus lus

Gueule de bois à la Maison Blanche
Michel Haddi: « je suis tombé fou amoureux d’elle »
Superlune, super buzz : la terre en extase devant son satellite
Un village réservé aux Blancs: l'effrayant projet d'un Américain
Ce que l'on sait du profil du suspect, toujours en garde à vue
Caché des nazis, ce trésor unique dormait dans des boîtes à cigares