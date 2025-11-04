  1. Clients Privés
Economie La situation économique des PME suisses devrait se détériorer

ATS

4.11.2025 - 10:01

L'Union suisse des arts et métiers (usam) prévoit une détérioration ou une stagnation de la situation économique des PME pour les douze mois à venir. C'est ce que révèle le baromètre des PME.

Les trois grandes préoccupations des entreprises sont la bureaucratie, la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et l'aménagement du territoire, a expliqué le vice-président de l'usam Pierre Daniel Senn
ATS

Keystone-SDA

04.11.2025, 10:01

04.11.2025, 10:12

Différents représentants de l'usam se sont inquiétés mardi en conférence de presse du poids de la bureaucratie, de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et des restrictions en matière d'aménagement du territoire. Ces différents éléments pèsent sur le développement des entreprises. Le manque de jeunes talents préoccupe également l'Usam.

La Chambre des arts et métiers s'est basée sur un sondage mené auprès de ses sections cantonales. Plus de la moitié (52%) d'entre elles s'attendent à une détérioration de la situation économique pour les PME, tandis que 42% anticipent une stagnation.

L'usam a également exprimé son rejet de l'initiative Service citoyen et de l'initiative pour l'avenir, toutes deux soumises en votation le 30 novembre.

