  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

En 2025 La SSR a enregistré une perte de 2,9 millions de francs

ATS

8.4.2026 - 08:12

La SSR a enregistré l'an dernier une perte de 2,9 millions de francs. Ce résultat est dû notamment à la baisse des recettes issues de la redevance radio-TV et des recettes publicitaires et à la hausse des charges d'exploitation, explique mercredi l'entreprise.

La SSR a enregistré une baisse des recettes liées à la redevance et à la publicité (image d'illustration).
La SSR a enregistré une baisse des recettes liées à la redevance et à la publicité (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

08.04.2026, 08:12

08.04.2026, 09:22

Au total, la SSR boucle l'année sur un résultat d'exploitation de 1,56 milliard de francs, soit 2,9 millions de francs de moins qu'en 2024, indique-t-elle mercredi Les recettes issues de la redevance ont baissé de 33,4 millions de francs et les recettes publicitaires de 4,1 millions de francs.

Ce recul a été «légèrement atténué» par une hausse des recettes de sponsoring dans le cadre des grands événements sportifs de l'année et du concours Eurovision de la chanson à Bâle.

Grands évènements nationaux

En revanche, les recettes liées aux programmes ont progressé de 7 millions par rapport à 2024, notamment grâce aux droits de retransmission. Les recettes commerciales globales ont aussi augmenté, tout comme les recettes d'exploitation, en partie grâce aux prestations en lien avec la diffusion de l'Eurovision et à la vente d'un immeuble.

L'année 2025 a aussi été marquée par d'autres grands événements nationaux, comme les Championnats d'Europe de football féminin, et la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à Mollis. En moyenne 965'000 personnes ont suivi les quatre rencontres de l'équipe suisse lors de l'Euro en Suisse.

Dans l'ensemble, la SSR estime atteindre son public. Au total, 81% des personnes âgées de 15 ans ou plus utilisent au moins une fois par semaine une offre de la SSR, toutes plateformes confondues.

Projet de transformation

Les charges d'exploitation ont progressé de 11,4 millions de francs, notamment en raison des provisions pour les restructurations en lien avec la transformation de l'entreprise. Les frais salariaux effectifs ont reculé de 15,6 millions de francs, avec une baisse des effectifs de 248 équivalents plein temps (ETP), soit 4,3%.

Le nouveau site de la RTS sur le campus de l'EPFL à Ecublens est mis en service progressivement et la transformation du site de la RSI à Comano «se déroule conformément au plan», selon le communiqué. La vente du bâtiment de la RSI à Lugano-Besso a permis de générer un gain de plus de 10 millions de francs.

Parallèlement à la transformation, des mesures de réduction des coûts ont été lancées pour faire face à la baisse de la redevance, décidée par le Conseil d'Etat à partir de 2027. Elle sera encore baissée en 2029.

Pour 2026, les revenus de la redevance seront donc encore stables. Mais l'environnement médiatique reste exposé à des risques, rappelle la SSR, avec un marché publicitaire fragile. Les Jeux Olympiques d'hiver et la Coupe du monde de football apporteront toutefois «un soutien ponctuel au secteur commercial». La priorité de la SSR sera également la mise en oeuvre de son projet de transformation.

Les plus lus

Trêve entre l'Iran et les Etats-Unis : ce que l'on sait
Histoire sordide : un Suisse aurait démembré et broyé le corps de son épouse !
Le Bayern piège le Real dans son antre, Arsenal transpire à Lisbonne
Spectacle rarissime : la Lune frappée par des météorites en temps réel
«Une victoire totale et complète» - Donald Trump bombe le torse
Les Etats-Unis et l’Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines