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«Préserver au mieux l’offre de programme» La SSR précise les mesures d'économie pour 2027

ATS

17.6.2026 - 15:36

La SSR précise les mesures d'économie annoncées pour 2027. Les coupes de 80 millions de francs se feront via des «ajustements dans les structures, les processus, les modes de fabrication et les partenariats», a annoncé l'entreprise mercredi.

La directrice de la SSR Susanne Wille (archive).
La directrice de la SSR Susanne Wille (archive).
ATS

Keystone-SDA

17.06.2026, 15:36

17.06.2026, 16:10

La plus grande part des économies de l'année prochaine sera atteinte grâce à la «simplification des structures de direction et la suppression des doublons grâce à un nouveau modèle d’organisation composé de domaines gérés à l’échelle de l’entreprise et d’équipes spécialisées ancrées au niveau régional», peut-on lire dans un communiqué. La SSR ne précise pas le nombre de postes concernés par ces mesures.

Les surfaces immobilières liées à la production et à l’administration seront optimisées, «tout en s’engageant au maintien des sites dans les régions». Ce volet permettra une économie de 35,2 millions de francs.

Quelque 13 millions de francs seront économisés suite à «l'adoption de modes de fabrication adaptés et plus efficaces pour le programme». Des processus plus efficaces, la réduction du nombre d’organes, le regroupement de la planification et du pilotage de la production ou encore l’utilisation systématique des contenus communs entre les régions permettront d’économiser 9 millions de francs.

Fini la Champions League

Des ajustements des partenariats et des programmes de la SSR sont aussi prévus. Le média de service public avait annoncé en juillet dernier renoncer à la production des matches de hockey sur glace de National League et de compétitions interclubs UEFA. Mercredi, elle indique qu'elle ne sera plus candidate pour acquérir les droits de diffusion des matches d’UEFA Champions League à partir de la saison 2027-2028.

La SSR doit économiser 270 millions de francs d'ici 2029, notamment en raison de la baisse de la redevance décidée par le Conseil fédéral.

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